Сбежавшего из школы 16-летнего Давида нашли в Таллинне

Давид ушел из школы 8 марта и до сих пор не вернулся. Юноша и раньше сбегал подобным образом. Давид может находиться в Таллинне или Маарду, но не исключено, что он может быть и в других местах в Эстонии. Описание молодого человека было разослано всем полицейским патрулям, его поиски продолжаются.