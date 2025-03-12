Осиновский: лишение права голоса угрожает безопасности и чревато последствиями
Основной аргумент в пользу изменения Конституции — это то, что граждане России и Беларуси и других третьих стран, а также люди без гражданства, по мнению ряда политиков, могут голосовать за тех, кто представляет угрозу безопасности Эстонии. Я считаю, что этот аргумент не выдерживает критики, поскольку, базовый принцип либерального правового государства — это персонализация вины и ответственности, пишет мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Живущие в Эстонии обладатели серых паспортов в основном чувствуют сильную связь со страной, и 65% из них планируют получить эстонское гражданство в будущем, показало свежее исследование. Однако любые отношения требуют взаимности — и едва ли людям удастся сохранить свои теплые чувства, если власти Эстонии их оттолкнут, отняв право голосовать на выборах в местные самоуправления. Поэтому я продолжаю настаивать, что ограничение круга избирателей на местных выборах — это плохая идея и может привести к неожиданным последствиям.