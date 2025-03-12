Осиновский: лишение права голоса угрожает безопасности и чревато последствиями

Живущие в Эстонии обладатели серых паспортов в основном чувствуют сильную связь со страной, и 65% из них планируют получить эстонское гражданство в будущем, показало свежее исследование. Однако любые отношения требуют взаимности — и едва ли людям удастся сохранить свои теплые чувства, если власти Эстонии их оттолкнут, отняв право голосовать на выборах в местные самоуправления. Поэтому я продолжаю настаивать, что ограничение круга избирателей на местных выборах — это плохая идея и может привести к неожиданным последствиям.

Коалиция Партии реформ и Eesti 200 сообщила, что по изменению Конституции договорилась о так называемом варианте „заката“, согласно которому на этих выборах обладатели серых паспортов ещё смогут голосовать, но на следующих — уже нет. Граждан России и Беларуси планируют лишить такого права уже в этом году. Таким образом, после исключения Социал-демократической партии из состава правительства у Партии реформ и Eesti 200 отпала необходимость следовать прежним договоренностям, поскольку на исключении для обладателей серых паспортов настаивали именно соцдемы.