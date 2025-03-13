Долгожданный ответ на вопрос: во сколько в среднем обходится автоналог жителям Эстонии?

Опрос, в котором приняли участие более 1000 респондентов, показал, что в среднем автовладельцам нужно будет выложить 240 евро в год, однако суммы значительно варьируются.

Статистика показывает, что большая часть автовладельцев в Эстонии должна заплатить от 100 до 250 евро автоналога — так ответили 46% респондентов. 28% автовладельцев сообщили, что им придется заплатить 251-500 евро. В то же время для 21% ответивших налог на автомобиль составляет менее 100 евро, а для 8% — не менее 500 евро.

В то время как для большинства домохозяйств налог на автомобиль составит от 100 до 250 евро, треть автовладельцев готовится к гораздо большей сумме. Согласно исследованию Департамента статистики Эстонии, в среднем в домохозяйствах нашей страны 1,4 автомобиля. Это означает, что увеличение расходов семьи значительно превышает годовой налог на один автомобиль. А это, в свою очередь, означает, что финансовые обязательства людей растут и становится все более важным планировать повседневные расходы.

Жители Эстонии избегают планирования крупных расходов

Несмотря на рост зарплат и снижение расходов в связи с кредитами, потребители в странах Балтии проявляют значительную осторожность при совершении крупных покупок — особенно жители Эстонии. По данным опроса банка Citadele, в ближайшие месяцы около половины, а именно 46% жителей Эстонии, не планируют крупных покупок, причем особенно мало тех, кто задумывается о покупке автомобиля.

„Жители Балтии сейчас довольно осторожны, и все крупные покупки совершают очень взвешенно, несмотря на то что снижение Euribor оставляет в распоряжении многих домохозяйств больше денег. Повышение подоходного налога, другие дополнительные налоги и летнее повышение налога с оборота заметнее всего повлияли на уверенность потребителей именно в Эстонии“, — пояснил член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане.

Среди эстонских потребителей особенно низким является интерес к покупке транспортных средств (Эстония – 3%, Латвия – 4%, Литва – 7%), что, по словам Ребане, вполне логично, так как в Эстонии многие пытались приурочить покупку автомобиля к концу прошлого года из-за введения автоналога.

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