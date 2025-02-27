Канцлер права: закон об автоналоге не соответствует Конституции

Мадизе отметила, что введение нового государственного налога является выражением воли демократически избранного большинства Рийгикогу, и ни один новый налог не является автоматически противоречащим Конституции, каким бы непопулярным он ни был, пишет RusERR.

„Однако полномочия Рийгикогу не являются полностью безграничными: необходимо учитывать право собственности, поддержку многодетных семей, помощь людям с ограниченными возможностями и другие положения Конституции. Только Рийгикогу может решать, какие исключения должны применяться при установлении налога, чтобы налогоплательщики не подвергались необоснованно неравному обращению. Без необходимых исключений налоговый закон может противоречить Конституции“, – сказала Мадизе.

По мнению канцлера права, Закон о налоге на механическое транспортное средство и Закон о дорожном движении не соответствуют Конституции, поскольку в них отсутствуют положения, учитывающие случаи уничтожения имущества или другие ситуации, связанные с прекращением эксплуатации.

„Автоналог состоит из двух частей: регистрационного сбора и годового налога. Если автомобиль регистрируется в течение календарного года, автоналог уплачивается за оставшиеся до конца года дни. Если, например, автомобиль уничтожен в первый день года, налог взыскивается за весь год, несмотря на то, что облагаемого налогом имущества больше не существует. Если человек может позволить себе купить новый автомобиль, ему придется платить налог как за имущество, которого у него больше нет, так и за имущество, которым он владеет. В случае уничтожения имущества также невозможно вернуть вторую часть автоналога – регистрационный сбор“, – подчеркнула Мадизе.

Она отметила, что налогообложение автотранспорта основывается исключительно на записи в регистре транспортных средств, то есть на том, зарегистрирован ли человек владельцем транспортного средства 1 января. Однако необоснованно взимать налог за весь год за автотранспортное средство, которое, например, было украдено или уничтожено, а также требовать уплаты полной суммы регистрационного сбора, если транспортное средство было уничтожено или украдено вскоре после внесения регистрационного сбора.

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