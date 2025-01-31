Карис об автоналоге: через несколько месяцев люди увидят, насколько меньше денег у них осталось

„Любой налог несправедлив с точки зрения людей, нет никого, кто хотел бы платить. Но, к сожалению, откуда-то нужно брать ресурсы. Что меня часто беспокоит в этих налогах и во всем остальном, так это то, что не объясняется, почему это необходимо, как именно это работает и куда идут налоговые деньги. Мы видим и сейчас, что уже прошло время, налог есть, но от правительства поступают совершенно разные сигналы“, — сказал Карис.

По его словам, прежде, чем вводить какие-то новшества, правительство должно проговорить все детали. „Хорошо бы заранее договориться о наличии общего понимания, когда вводишь налог. Рийгикогу хоть и одобрил его, но это все равно плод правительственного консенсуса — этой линии и можно было придерживаться. Я понимаю, что это нелегко, но скоро снова местные выборы, и все пытаются показать себя. Но нужно смотреть и с другой стороны, потому что где-то есть люди, которым приходится платить эти налоги. А настоящая реальность придет только через несколько месяцев, когда люди обнаружат, насколько меньше денег у них осталось из-за налогов“.

Президент подчеркнул важность разъяснений, причем, речь идет не только о налогах, но и о других вещах. „Иногда что-то оглашается до того, как было продумано, и потом уже в ходе этого процесса пытаются что-то прояснить и улучшить. Тогда ничего хорошего уже не получится. А иногда случается, что один налог отдельно кажется очень разумным, но в совокупности может выглядеть не так уж и хорошо. Если собрать сюда еще и другие налоги, государственные пошлины и прочее, то да, объяснять есть что“, — резюмировал глава эстонского государства.

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