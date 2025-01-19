„Это фантастика!“ Продавцы старых автомобилей в шоке: машины не продаются, а плата за регистрацию может превышать их стоимость

В прошлом году было совершено рекордное количество сделок с подержанными легковыми автомобилями — по данным Транспортного департамента, собственников сменили 184 246 транспортных средств, что на пятую часть больше, чем в 2023 году. „Ажиотаж на автомобильном рынке продолжался с утра до вечера. Все хотели избавиться от машин, но — и это было неизбежно — не все смогли это сделать“, - констатирует хозяин Türi Autoturu (Авторынок Тюри) Танель Вильят.