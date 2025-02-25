В прошлом году продажи автомобилей выросли на 7%. Этому способствовало введение автоналога?(5)
По данным Департамента статистики, в 2024 году в Эстонии было продано 50 424 автомобиля, что на 7% больше, чем годом ранее. Из них 25 746 автомобилей были новыми и 24 678 — подержанными. По сравнению с 2023 годом было зарегистрировано на 12% больше новых автомобилей и на 1,5% больше подержанных.
Ведущий аналитик Департамента статистики Рита Раудъярв отметила, что перед вступлением в силу автомобильного налога в конце 2024 года продажи автомобилей значительно выросли, чему в январе 2025 года последовало снижение продаж. „В сравнении по месяцам продажи автомобилей начали стремительно расти во второй половине 2024 года и в декабре превысили уровень прошлого года в два раза. В декабре 2024 года число впервые зарегистрированных автомобилей составило 7046, в том же месяце 2023 года — 3394“, — объяснила Раудъярв.
В январе этого года продажи новых автомобилей в Эстонии резко упали. Было продано лишь 1036 автомобилей, из которых 534 были новыми и 502 — подержанными автомобилями.
За последние четыре года в среднем за год покупалось около 50 000 автомобилей. В этот период в целом было продано больше подержанных автомобилей, однако в прошлом году было зарегистрировано больше новых автомобилей.
В последние годы на продажи автомобилей повлияли разные кризисы. Сначала кризис коронавируса, затем кризис чипов, когда необходимая для производства новых автомобилей электроника была недоступна. Это в свою очередь привело к большему росту продаж подержанных автомобилей. На приобретение автомобилей повлиял также рост процентных ставок по лизингу.