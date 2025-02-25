В прошлом году продажи автомобилей выросли на 7%. Этому способствовало введение автоналога?

Ведущий аналитик Департамента статистики Рита Раудъярв отметила, что перед вступлением в силу автомобильного налога в конце 2024 года продажи автомобилей значительно выросли, чему в январе 2025 года последовало снижение продаж. „В сравнении по месяцам продажи автомобилей начали стремительно расти во второй половине 2024 года и в декабре превысили уровень прошлого года в два раза. В декабре 2024 года число впервые зарегистрированных автомобилей составило 7046, в том же месяце 2023 года — 3394“, — объяснила Раудъярв.

В январе этого года продажи новых автомобилей в Эстонии резко упали. Было продано лишь 1036 автомобилей, из которых 534 были новыми и 502 — подержанными автомобилями.

За последние четыре года в среднем за год покупалось около 50 000 автомобилей. В этот период в целом было продано больше подержанных автомобилей, однако в прошлом году было зарегистрировано больше новых автомобилей.

В последние годы на продажи автомобилей повлияли разные кризисы. Сначала кризис коронавируса, затем кризис чипов, когда необходимая для производства новых автомобилей электроника была недоступна. Это в свою очередь привело к большему росту продаж подержанных автомобилей. На приобретение автомобилей повлиял также рост процентных ставок по лизингу.

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