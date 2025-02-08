Авто
08.02.2025, 15:40

Автопродажи на дне. Как дилеры мотивируют клиентов покупать автомобили во время налогового шока?

 
Новый автомобиль может оказаться дешевле, чем в прошлом году
Компания Auto Bassadone, которой руководит Вейко Кару, в январе сама оплатила регистрационный сбор за все новые легковые автомобили
Компания Auto Bassadone, которой руководит Вейко Кару, в январе сама оплатила регистрационный сбор за все новые легковые автомобили
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Автодилеры, продавшие в январе в несколько раз меньше автомобилей, надеются, что спад первых месяцев через некоторое время остановится. Для привлечения внимания клиентов также тестируют скидки и предложения, которые должны смягчить влияние налога, пишет Delfi Ärileht.

Вступивший в силу в начале года автоналог означает, что владелец транспортного средства должен уплатить ежегодный налог и регистрационный сбор при первой продаже/покупке транспортного средства в Эстонии. Поэтому большинство тех, у кого была необходимость и возможность приобрести автомобиль, сделали это в конце прошлого года.

За первый месяц этого года был зарегистрирован всего 531 новый легковой автомобиль. Это в три раза меньше, чем год назад. Аналогичная тенденция наблюдалась и в продаже подержанных автомобилей. „Резкий спад в январе не стал неожиданностью для сектора“, — говорит член совета директоров United Motors Яанус Нилендер. По его словам, новые легковые автомобили в январе приобретали в основном покупатели, у которых была потребность в покупке вне зависимости от повышения налога. Среди покупателей были и те, кто приобрел автомобили с более низкими регистрационными сборами. Нилендер полагает, что спад, вероятно, продлится первые несколько месяцев, пока рынок не приспособится к новым налоговым условиям.

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