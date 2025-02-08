08.02.2025, 15:40
Автопродажи на дне. Как дилеры мотивируют клиентов покупать автомобили во время налогового шока?
Новый автомобиль может оказаться дешевле, чем в прошлом году
ФОТО: | Delfi Meedia
Автодилеры, продавшие в январе в несколько раз меньше автомобилей, надеются, что спад первых месяцев через некоторое время остановится. Для привлечения внимания клиентов также тестируют скидки и предложения, которые должны смягчить влияние налога, пишет Delfi Ärileht.
Вступивший в силу в начале года автоналог означает, что владелец транспортного средства должен уплатить ежегодный налог и регистрационный сбор при первой продаже/покупке транспортного средства в Эстонии. Поэтому большинство тех, у кого была необходимость и возможность приобрести автомобиль, сделали это в конце прошлого года.
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