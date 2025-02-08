Автопродажи на дне. Как дилеры мотивируют клиентов покупать автомобили во время налогового шока?

Вступивший в силу в начале года автоналог означает, что владелец транспортного средства должен уплатить ежегодный налог и регистрационный сбор при первой продаже/покупке транспортного средства в Эстонии. Поэтому большинство тех, у кого была необходимость и возможность приобрести автомобиль, сделали это в конце прошлого года.

За первый месяц этого года был зарегистрирован всего 531 новый легковой автомобиль. Это в три раза меньше, чем год назад. Аналогичная тенденция наблюдалась и в продаже подержанных автомобилей. „Резкий спад в январе не стал неожиданностью для сектора“, — говорит член совета директоров United Motors Яанус Нилендер. По его словам, новые легковые автомобили в январе приобретали в основном покупатели, у которых была потребность в покупке вне зависимости от повышения налога. Среди покупателей были и те, кто приобрел автомобили с более низкими регистрационными сборами. Нилендер полагает, что спад, вероятно, продлится первые несколько месяцев, пока рынок не приспособится к новым налоговым условиям.