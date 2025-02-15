Машина нужна, но налог не вытянуть

„Скажите, пожалуйста, государство как-то компенсирует нуждающимся этот грабительский автоналог? Я заглянула в сообщение от налоговиков – за нашу машину насчитали почти 300 евро! Это катастрофически много для меня!

Я – одинокая мать ребенка с особенностями здоровья. С мужем мы в разводе, машину он мне оставил, потому что нам с ребенком она просто необходима. Но с таким грабительским автоналогом я просто не знаю, что мне делать. Ясно одно, такую сумму мне не вытянуть...“, — написала Лариса.

От редакции:

С 23 января Департамент социального страхования начал выплачивать разовое пособие для смягчения влияния налога на моторно-транспортные средства. Почти 21 000 человек получат пособия на общую сумму 2,1 миллиона евро.

„Пособие выплатят детям с тяжелыми и глубокими нарушениями здоровья, а также трудоспособным людям с такими же нарушениями, чтобы помочь им покрыть расходы в период, когда налог на транспортные средства вступил в силу, но социальные пособия еще не увеличились. Единовременное пособие для смягчения влияния налога на моторно-транспортные средства выплачивают только в этом году, и с 1 июня 2025 года социальные пособия для людей с установленной степенью нарушения здоровья вырастут“, – поясняет представитель Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж.

Единовременное пособие выплачивают на основании наличия степени инвалидности или права на пособие в связи с редким заболеванием у ребенка, действовавших на 1 января 2025 года.

Суммы выплат:

▪ детям с тяжелой степенью недуга или редким заболеванием – 95 евро

▪ детям с глубокой степенью недуга – 142 евро

▪ трудоспособным людям с тяжелой степенью недуга – 60 евро

▪ трудоспособным людям с глубокой степенью недуга – 250 евро

„Для получения пособия подавать отдельное заявление не нужно. Выплаты данных разовых пособий осуществлят тем же способом, как и ежемесячных социальных пособий – на банковский счет или, при необходимости, доставкой на дом. Доставка этих пособий на дом состоится в феврале“, – добавляет представитель департамента.

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