Жители Эстонии избегают планирования крупных расходов даже несмотря на падение Euribor

„Жители Балтии сейчас довольно осторожны, и все крупные покупки совершают очень взвешенно, несмотря на то что снижение Euribor оставляет в распоряжении многих домохозяйств больше денег. Повышение подоходного налога, другие дополнительные налоги и летнее повышение налога с оборота заметнее всего повлияли на уверенность потребителей именно в Эстонии“, - пояснил член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане.

Согласно опросу Citadele, в ближайшие три месяца не планируют крупных покупок 46% респондентов в Эстонии. В Латвии этот показатель составляет 32%, а в Литве – 34%.

По словам Ребане, позитивным знаком является тот факт, что значительная часть потребителей в странах Балтии планирует потратить деньги на ремонт или улучшение жилья: в Эстонии – 15%, в Латвии – 17%, в Литве – 19%: „Готовность потребителей направить деньги на ремонт свидетельствует о том, что снижение процентных ставок уже оказывает определенное влияние, поскольку сектор строительных материалов довольно чувствителен к процентным ставкам. Также планируют покупку электроники и бытовой техники, на которую по мере снижения процентных ставок и роста зарплат люди готовы тратить больше денег“.

Помимо ремонта жилья, крупной статьей расходов остаются путешествия. Их планируют 16% респондентов в Эстонии, 21% – в Латвии и 20% – в Литве. „Вероятно, здесь большое влияние оказали школьные каникулы, на которые пришелся период опроса“, - добавил Ребане.

Среди эстонских потребителей особенно низким является интерес к покупке транспортных средств (Эстония – 3%, Латвия – 4%, Литва – 7%), что, по словам Ребане, вполне логично, так как в Эстонии многие пытались приурочить покупку автомобиля к концу прошлого года из-за введения автоналога.