Советы эксперта: как предпринимателю готовиться к кризисам?

„В последние годы экономика Эстонии переживает не лучшие времена, и в результате предприниматели всё чаще оказываются в сложных ситуациях“, – говорит Лаане.

По словам Лаане, в случае различных неожиданных событий и кризисов предприниматели рискуют столкнуться с ростом расходов и необходимостью финансирования дополнительного оборотного капитала. Он проиллюстрировал, что если в компании с десятью сотрудниками возникнет ситуация, когда половина персонала внезапно заболеет вирусным заболеванием и будет отсутствовать на работе в течение двух недель, то возникнет риск отказа в обслуживании клиентов и невыполнения контрактов. Лаане добавил, что аналогичная ситуация может возникнуть и в промышленной компании, например, в случае поломки оборудования или задержки с поставкой сырья.

„Вам определённо нужно найти способ продолжить свою основную деятельность – как правило, затраты на решение сложных ситуаций меньше, чем невыполнение работы, поскольку это может привести к штрафам, потере авторитета и риску потерять клиентов“, – сказал Лаане.

По словам менеджера по работе с корпоративными клиентами Luminor, ключевым фактором предотвращения и разрешения сложных ситуаций является снижение рисков, а это включает в себя как план действий, так и бюджет. Одно из решений – положиться на надёжных партнёров, которым при необходимости можно временно передать клиентов и контракты, либо воспользоваться услугами субподрядчиков или наёмной рабочей силы, но в этом случае необходимо учесть дополнительные расходы.