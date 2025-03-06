Советы эксперта: как предпринимателю готовиться к кризисам?(2)
Предпринимательство несёт в себе больше рисков, чем работа по найму. Иногда сценарии, которых вы боитесь, становятся реальностью. Менеджер по работе с корпоративными клиентами Luminor Марек Лаане, делится советами о том, как предпринимателю справляться с трудными ситуациями.
„В последние годы экономика Эстонии переживает не лучшие времена, и в результате предприниматели всё чаще оказываются в сложных ситуациях“, – говорит Лаане.
По словам Лаане, в случае различных неожиданных событий и кризисов предприниматели рискуют столкнуться с ростом расходов и необходимостью финансирования дополнительного оборотного капитала. Он проиллюстрировал, что если в компании с десятью сотрудниками возникнет ситуация, когда половина персонала внезапно заболеет вирусным заболеванием и будет отсутствовать на работе в течение двух недель, то возникнет риск отказа в обслуживании клиентов и невыполнения контрактов. Лаане добавил, что аналогичная ситуация может возникнуть и в промышленной компании, например, в случае поломки оборудования или задержки с поставкой сырья.
„Вам определённо нужно найти способ продолжить свою основную деятельность – как правило, затраты на решение сложных ситуаций меньше, чем невыполнение работы, поскольку это может привести к штрафам, потере авторитета и риску потерять клиентов“, – сказал Лаане.
По словам менеджера по работе с корпоративными клиентами Luminor, ключевым фактором предотвращения и разрешения сложных ситуаций является снижение рисков, а это включает в себя как план действий, так и бюджет. Одно из решений – положиться на надёжных партнёров, которым при необходимости можно временно передать клиентов и контракты, либо воспользоваться услугами субподрядчиков или наёмной рабочей силы, но в этом случае необходимо учесть дополнительные расходы.
„Однако если управление рисками не было продумано до возникновения проблем, то, скорее всего, удастся найти быстрое решение при условии наличия надлежащего буфера. Хотя частным лицам рекомендуется иметь в резерве на случай непредвиденных обстоятельств доход за три-шесть месяцев, трудно установить фиксированное правило для размера буфера компании. Размер буфера будет зависеть от сектора бизнеса и бизнес-модели“, – сказал он, добавив, что, как правило, производственные компании, например, нуждаются в более солидном резерве, чем поставщики услуг.
Однако если компания не смогла накопить достаточно свободных денежных средств на текущем или депозитном счёте, банк по словам Лаане, также может помочь создать буфер. Существует несколько решений, которые банк может предложить в критических ситуациях. Поэтому рекомендуется обратиться за советом.
„Надёжнее заранее договориться с банком о лимитах, чтобы в кризисной ситуации не тратить время на подачу заявки и оформление договоров. Связанные с этим расходы, вероятно, будут незначительными по сравнению с возможными убытками в случае потери заказов и клиентов“, – отметил Лаане.