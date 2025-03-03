Euribor опустится до 1,5%? И стоит ли ждать низких цен на квартиры? Экономисты поделились прогнозами

„Хотя в Европе сейчас нет экономического кризиса, перспективы развития экономики по сравнению с осенью прошлого года ухудшились, – поясняет спикер. – Объемы производства в обрабатывающей промышленности сократились, а у предприятий по-прежнему не хватает уверенности для инвестиций. Кроме того, из-за стремительного роста инфляции в предыдущие годы уровень цен в Европе остается выше, чем в других регионах мира (например, в Азии), что затрудняет конкурентоспособность европейских компаний. Для потребителей товары и услуги стали значительно дороже, поэтому спрос на них снизился. Неопределенность усугубляют угрозы нового президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары, а также ситуация вокруг войны между Россией и Украиной. Все эти факторы в совокупности привели к более быстрому снижению ставки Euribor“.

По словам Трийну Тапвер, текущую ситуацию можно оценить двояко. Быстрое снижение Euribor обычно происходит в случае, когда на финансовых рынках формируются ожидания по снижению инфляции или ухудшаются экономические прогнозы. Анализируя текущую ситуацию, можно сказать, что оба эти ожидания оправданы.

Продолжающееся уже некоторое время снижение ставки Euribor вселило позитив по многих обладателей ипотек. Однако эксперты говорят, что слишком резкое падение Euribor должно настораживать – это может быть признаком серьезной рецессии. Что это значит?

Финансовые рынки ожидают, что к середине года ставка 6-месячного Euribor составит 2,2%, а к концу года – 2%. При этом макроаналитик LHV Трийну Тапвер сообщила в комментарии RusDelfi, что, возможно, это значение упадет еще больше. „Мы прогнозируем, что 6-месячный Euribor к концу года опустится до 1,7%. Такой более низкий прогноз обусловлен слабым экономическим прогнозом для еврозоны и нарастающими проблемами в обрабатывающей промышленности Германии. Кроме того, инфляция в еврозоне в этом году приблизится к целевому уровню Европейского центрального банка в 2%, что означает отсутствие причин для продолжительного сохранения высоких процентных ставок“.

По словам макроаналитик LHV, экономика Эстонии сейчас находится в хрупкой фазе перехода к росту, и сейчас во многом идет рассчет на восстановление экономики Скандинавии. Однако ухудшение экономических перспектив Европы может замедлить и наш процесс восстановления.

Возвращение к нулевой или отрицательной ставке Euribor возможно тольеко в случае дефляции в Европе и экономического кризиса, аналогичного финансовому кризису 2008 года.

Что касается вероятности возвращения к нулевой или отрицательной ставке Euribor, то сейчас это возможно в случае дефляции в Европе и экономического кризиса, аналогичного финансовому кризису 2008 года. По словам Трийну Тапвер, теоретически такой вариант возможен, но на практике он маловероятен, так как длительный период отрицательных или околонулевых процентных ставок ранее создал немало проблем для Европы.

Похожее мнение относительно перспектив эстонской экономики в ближайший год и у главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина: „Прогнозируемый экономический рост как в этом, так и в следующем году будет слабым и ниже среднего долгосрочного уровня. Хотя стимулирование роста не является прямой целью монетарной политики ЕЦБ, экономика еврозоны нуждается в более мягкой монетарной политике, то есть в снижении процентных ставок. В то же время нельзя ожидать, что 6-месячная ставка Euribor в ближайшее время опустится почти до нуля“.

По данным ЕЦБ, средняя нейтральная процентная ставка, то есть процентная ставка, которая не сдерживает и не стимулирует экономический рост и инфляцию, в еврозоне составляет примерно 2% (точнее, 1,75-2,25%). Ожидается, что в этом году инфляция в еврозоне будет более устойчиво двигаться к целевому показателю центрального банка в 2%.

В снижении Euribor нет ничего экстраординарного?