Euribor опустится до 1,5%? И стоит ли ждать низких цен на квартиры? Экономисты поделились прогнозами
Специалисты в сфере финансов и экономики уже отмечали, что быстрое падение Euribor будет наблюдаться только в случае серьезной рецессии. При этом сейчас мы видим, что ставка в последнее время падает довольно стремительно. Стоит ли начинать переживать по этому поводу? Или все находится под контролем, а такое положение дел обусловлено ожиданиями по снижению инфляции?
Финансовые рынки ожидают, что к середине года ставка 6-месячного Euribor составит 2,2%, а к концу года – 2%. При этом макроаналитик LHV Трийну Тапвер сообщила в комментарии RusDelfi, что, возможно, это значение упадет еще больше. „Мы прогнозируем, что 6-месячный Euribor к концу года опустится до 1,7%. Такой более низкий прогноз обусловлен слабым экономическим прогнозом для еврозоны и нарастающими проблемами в обрабатывающей промышленности Германии. Кроме того, инфляция в еврозоне в этом году приблизится к целевому уровню Европейского центрального банка в 2%, что означает отсутствие причин для продолжительного сохранения высоких процентных ставок“.
Продолжающееся уже некоторое время снижение ставки Euribor вселило позитив по многих обладателей ипотек. Однако эксперты говорят, что слишком резкое падение Euribor должно настораживать – это может быть признаком серьезной рецессии. Что это значит?
По словам Трийну Тапвер, текущую ситуацию можно оценить двояко. Быстрое снижение Euribor обычно происходит в случае, когда на финансовых рынках формируются ожидания по снижению инфляции или ухудшаются экономические прогнозы. Анализируя текущую ситуацию, можно сказать, что оба эти ожидания оправданы.
„Хотя в Европе сейчас нет экономического кризиса, перспективы развития экономики по сравнению с осенью прошлого года ухудшились, – поясняет спикер. – Объемы производства в обрабатывающей промышленности сократились, а у предприятий по-прежнему не хватает уверенности для инвестиций. Кроме того, из-за стремительного роста инфляции в предыдущие годы уровень цен в Европе остается выше, чем в других регионах мира (например, в Азии), что затрудняет конкурентоспособность европейских компаний. Для потребителей товары и услуги стали значительно дороже, поэтому спрос на них снизился. Неопределенность усугубляют угрозы нового президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары, а также ситуация вокруг войны между Россией и Украиной. Все эти факторы в совокупности привели к более быстрому снижению ставки Euribor“.
По словам макроаналитик LHV, экономика Эстонии сейчас находится в хрупкой фазе перехода к росту, и сейчас во многом идет рассчет на восстановление экономики Скандинавии. Однако ухудшение экономических перспектив Европы может замедлить и наш процесс восстановления.
Возвращение к нулевой или отрицательной ставке Euribor возможно тольеко в случае дефляции в Европе и экономического кризиса, аналогичного финансовому кризису 2008 года.
Что касается вероятности возвращения к нулевой или отрицательной ставке Euribor, то сейчас это возможно в случае дефляции в Европе и экономического кризиса, аналогичного финансовому кризису 2008 года. По словам Трийну Тапвер, теоретически такой вариант возможен, но на практике он маловероятен, так как длительный период отрицательных или околонулевых процентных ставок ранее создал немало проблем для Европы.
Похожее мнение относительно перспектив эстонской экономики в ближайший год и у главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина: „Прогнозируемый экономический рост как в этом, так и в следующем году будет слабым и ниже среднего долгосрочного уровня. Хотя стимулирование роста не является прямой целью монетарной политики ЕЦБ, экономика еврозоны нуждается в более мягкой монетарной политике, то есть в снижении процентных ставок. В то же время нельзя ожидать, что 6-месячная ставка Euribor в ближайшее время опустится почти до нуля“.
По данным ЕЦБ, средняя нейтральная процентная ставка, то есть процентная ставка, которая не сдерживает и не стимулирует экономический рост и инфляцию, в еврозоне составляет примерно 2% (точнее, 1,75-2,25%). Ожидается, что в этом году инфляция в еврозоне будет более устойчиво двигаться к целевому показателю центрального банка в 2%.
В снижении Euribor нет ничего экстраординарного?
По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, хоть падение 6-месячной ставки Euribor ускорилось в феврале, по сравнению со второй половиной прошлого года в этом нет ничего экстраординарного. В октябре и ноябре прошлого года он падал примерно такими же темпами. 3-месячные фьючерсы на Euribor предполагают, что к декабрю текущего года эта рыночная ставка достигнет примерно 2%, в то время как 6-месячный Euribor в настоящее время примерно на 10 базисных пунктов ниже 3-месячной ставки. Однако если 6-месячный Euribor продолжит свою текущую тенденцию к снижению, то он должен будет достичь уровня 2% уже в июне.
„Согласно последнему прогнозу Swedbank, Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит ставку по депозитам до 2% в июне этого года, 1,75% в сентябре и, возможно, даже до 1,5% в начале следующего года. Хотя динамика Euribor не будет в точности повторять динамику ставки ЕЦБ, он будет двигаться близко к ней, т. е. вместе со ставкой ЕЦБ будет падать и Euribor“, – поясняет Тыну Мертсина.
Чем больше будут снижаться процентные ставки, тем больше они будут стимулировать экономический рост в еврозоне, в том числе в Эстонии. Снижение процентных ставок позволяет предприятиям и домохозяйствам больше инвестировать, что способствует росту экономической активности. Более низкие процентные ставки также позволяют домохозяйствам с обязательствами по кредитам тратить больше денег на потребление. При этом частное потребление составляет чуть более половины ВВП (как в Эстонии, так и в среднем по еврозоне).
Как снижение Euribor может повлиять на цены на недвижимость?
По данным LHV, темпы продаж квартир по-прежнему остаются низкими, хотя по сравнению с серединой 2024 года ситуация несколько улучшилась. При этом значительного оживления рынка недвижимости пока не наблюдается, поскольку число людей, которые могут позволить себе покупку недвижимости, также сократилось.
Снижение Euribor делает недвижимость более доступной за счет уменьшения ежемесячных выплат по кредитам. Однако в этом году цены на недвижимость, скорее всего, не изменятся значительно.
Снижение Euribor делает недвижимость более доступной за счет уменьшения ежемесячных выплат по кредитам. Однако в этом году цены на недвижимость, скорее всего, не изменятся значительно. С одной стороны, высокие цены на строительство не позволяют ценам на новое жилье сильно упасть – если это и произойдет, то только за счет уменьшения прибыли застройщиков. С другой стороны, недавние и предстоящие налоговые повышения снижают покупательскую способность населения. Таким образом, у цен на недвижимость нет большого пространства для роста.
Более позитивный взгляд на вещи предлагает главный экономист Swedbank Тыну Мертсин. По его словам, снижение процентных ставок способствовало росту оборота жилищных кредитов в Эстонии. В прошлом году он увеличился на 15% по сравнению с предыдущим годом. Если в первой половине года оборот по жилищным кредитам несколько снизился, то во второй половине года наблюдался очень сильный рост. По сравнению с 2021 годом оборот жилищных кредитов в прошлом году увеличился на целых 8%.
„Вместе с ростом жилищных кредитов растут и сделки с недвижимостью. Благодаря более доступным ценам на квартиры вторичного рынка, продажи квартир вторичного рынка в Таллинне растут быстрее. Структура новых и вторичных квартир оказывает значительное влияние на цены на жильё и их рост в Таллинне, причём в последние годы ценовой разрыв между ними резко увеличился“, – сказал главный экономист Swedbank.