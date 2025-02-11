Какие секторы экономики Эстонии чувствуют себя лучше всего?
2024 год принес экономике Эстонии первые признаки восстановления после продолжительного спада. Экономист банка Citadele рассказывает, какие секторы выиграют от оживления экономики в 2025 году.
„Начать, вероятно, стоит с того, что 2024 год оказался для экономик стран Балтии очень разным. В то время как экономика Литвы росла, а экономика Латвии стояла на месте, экономика Эстонии находилась в рецессии“, - отметил экономист банка Citadele Александрас Изгородинас. Однако 2024 год принес Эстонии и долгожданные признаки улучшения.
По словам экономиста, с конца 2024 года положение в производственном и строительном секторах Эстонии несколько улучшилось. В скандинавских странах, с которыми эстонский производственный сектор тесно связан, снижаются процентные ставки, что увеличивает спрос на промышленную продукцию, особенно на субподрядные работы. Также начал выходить из кризиса розничный сектор – объемы продаж больше не сокращаются. Незначительное улучшение наблюдается и в оптовой торговле, которая по сравнению с розницей более чувствительна к изменениям процентных ставок. „Похоже, что снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) уже оказало положительное влияние на экономику Эстонии и укрепило внутренний спрос“, - отметил Изгородинас.
В то же время экономист банка Citadele подчеркивает, что, несмотря на признаки восстановления, строительный сектор и розничная торговля остаются слабыми. „На данный момент розничная торговля – одно из самых слабых звеньев экономики Эстонии, оставаясь на 13% ниже майских показателей 2022 года, то есть уровня, достигнутого непосредственно перед началом повышения процентных ставок ЕЦБ. Существенным фактором является то, что в Эстонии самый высокий уровень частного долга среди стран Балтии, из-за чего повышение процентных ставок оказало наибольшее негативное влияние на эстонских потребителей. Кроме того, уровень потребительской уверенности в Эстонии сейчас крайне низкий, что также сказывается на розничной торговле“.
Изгородинас надеется, что в 2025 году Эстония выйдет из затяжной рецессии. „Я думаю, что в этом году экономика Эстонии вырастет примерно на 2,4%. Основными факторами оживления станут более благоприятный экономический цикл и продолжающееся снижение процентных ставок ЕЦБ, которое удешевит кредиты и тем самым поддержит экономику“.
В какой же сфере сейчас стоит начинать бизнес? Ожидается, что в 2025 году лучше всего пойдут дела у секторов, чувствительных к процентным ставкам, таких как строительство, недвижимость, электроника, предметы роскоши и туристические услуги, а также у розничной торговли. „Логика проста: то, что растет, рано или поздно падает, и наоборот – то, что падает, в конце концов поднимается. Как уже отмечалось, высокие процентные ставки оказали огромное негативное влияние на чувствительные к ним секторы экономики Эстонии. Однако рынки прогнозируют дальнейшее снижение процентных ставок ЕЦБ в этом году, а это значит, что к лету 2025 года ставка Euribor, вероятно, опустится до 2%. В пиковый момент она составляла 3,9%. Чувствительные к процентным ставкам сектора начнут восстанавливаться с очень низкого уровня, и для них начало нового экономического цикла станет благоприятным периодом“.
Наиболее рискованным сектором в 2025 году, вероятно, останется транспорт: слабая экономическая активность в еврозоне замедляет восстановление транспортного и логистического сектора в Балтии. „Экономика еврозоны балансирует между стагнацией и небольшим спадом, внутренний спрос остается слабым. Из-за этого спрос на транспортные услуги остается низким. Активность транспортного сектора в Европейском союзе по-прежнему очень низкая, что сказывается и на Эстонии“, - отметил Изгородинас.