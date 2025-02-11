Какие секторы экономики Эстонии чувствуют себя лучше всего?

В какой же сфере сейчас стоит начинать бизнес? Ожидается, что в 2025 году лучше всего пойдут дела у секторов, чувствительных к процентным ставкам, таких как строительство, недвижимость, электроника, предметы роскоши и туристические услуги, а также у розничной торговли. „Логика проста: то, что растет, рано или поздно падает, и наоборот – то, что падает, в конце концов поднимается. Как уже отмечалось, высокие процентные ставки оказали огромное негативное влияние на чувствительные к ним секторы экономики Эстонии. Однако рынки прогнозируют дальнейшее снижение процентных ставок ЕЦБ в этом году, а это значит, что к лету 2025 года ставка Euribor, вероятно, опустится до 2%. В пиковый момент она составляла 3,9%. Чувствительные к процентным ставкам сектора начнут восстанавливаться с очень низкого уровня, и для них начало нового экономического цикла станет благоприятным периодом“.