06.10.2024, 08:00
Euribor достигнет 2%: как выгоднее всего себя вести в условиях падения процентной ставки? И будут ли банки повышать маржу?(19)
Стоит ли переходить на 3-месячный Euribor?
ФОТО: | Delfi Meedia
Сейчас заметно довольно резкое падение ставки Euribor - значит ли это, что для людей было бы разумно переходить на 3-месячную ставку? Или это все-таки рискованно? Как долго, по прогнозам, будет продолжаться падение и каковы шансы, что ставка начнет опять расти? Мы задали самые важные вопросы о Euribor представителям трех банков.
То, что происходит с процентной ставкой Euribor в последнее время, не может не радовать. Теперь для большинства заемщиков каждые 6 месяцев платежи по ипотеке будут уменьшаться. Но можно ли этот процесс ускорить?
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