Euribor достигнет 2%: как выгоднее всего себя вести в условиях падения процентной ставки? И будут ли банки повышать маржу?

Сейчас заметно довольно резкое падение ставки Euribor - значит ли это, что для людей было бы разумно переходить на 3-месячную ставку? Или это все-таки рискованно? Как долго, по прогнозам, будет продолжаться падение и каковы шансы, что ставка начнет опять расти? Мы задали самые важные вопросы о Euribor представителям трех банков.