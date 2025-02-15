Какие мифы о жилищных кредитах не соответствуют действительности?

Нужно выбирать предложение с максимально низкой процентной ставкой. Процентная ставка и максимальная сумма кредита являются очень важными факторами при принятии решения о получении кредита, но учитывать также стоит другие условия и расходы, которые применяются к заемщику. Многие банки хотят, чтобы человек переводил свою зарплату в тот же банк, где находится его жилищный кредит. Поэтому стоит проверить, какие именно административные сборы взимает банк, какие возможности он предоставляет, насколько удобно пользоваться интернет-банком и приложением, а также какие дополнительные продукты необходимо приобрести, став клиентом банка. Однако даже если вы сначала решите обратиться в банк с более высокой процентной ставкой, в будущем кредит можно рефинансировать и таким образом сэкономить на выплате процентов.

В банк нужно идти „с чистого листа“, то есть не иметь других кредитов, рассрочек и кредитной карты. На самом деле это не так: при принятии решения о выдаче кредита банк рассматривает доходы и расходы человека в целом, включая прочие существующие обязательства, такие как кредиты, платежи по рассрочке, кредитные карты и лизинг. Количество кредитов и обязательств не играет прямой роли, если имеется достаточный доход для покрытия всех этих кредитных обязательств. „Общее правило заключается в том, что все кредиты, лизинги, рассрочки, гарантии и другие кредитные обязательства не должны составлять более 40% дохода домохозяйства. Сюда также входят платежи по запланированному новому кредиту. При этом банк учитывает, например, и возможный рост ставки Euribor“, - пояснила эксперт Citadele. Также важно показать банку, что человек способен делать сбережения и что счет не опустеет за несколько недель до зарплаты.

„У каждого банка есть свои четкие правила выдачи кредитов, основанные на законодательстве и внутренних правилах банка. В целом они похожи. На самом деле не существует какой-то одной конкретной причины, по которой заявка на кредит может быть автоматически отклонена, поскольку доходы, расходы и финансовое поведение человека всегда рассматриваются в комплексе. Некоторые минусы заемщика могут быть уравновешены определенными плюсами“, - объяснила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

Предприниматели и самозанятые лица кредит получить не могут. Предприниматель ничем не отличается от обычного наемного работника – конечно, если он честно и разумно выплачивает себе постоянную зарплату. Если банк видит, что выплаты не являются регулярными или они созданы искусственно с целью получения кредита, отношение к претенденту на кредит будет более критичным. „Если вам приходится идти на какие-то трюки, чтобы показать доходы, это заставляет банк задаться вопросом, почему предприниматель не может платить себе нормальную зарплату“, - пояснила Хакиайнен.

Нельзя посещать казино и покупать лотерейные билеты. Можно, если это не носит регулярный и проблемный характер. Банк не откажет в кредите, если клиент, например, купил что-то в казино во время мероприятия или дня рождения. Однако если посещения казино или покупка лотерейных билетов происходят часто и на них уходит значительная часть дохода, банк расценит это как фактор риска.

Родителю-одиночке получить кредит практически невозможно. Хотя родителю-одиночке может быть сложнее справиться с высоким платежом по кредиту в ситуации, когда, например, снижается или исчезает доход, получение жилищного кредита для такого родителя не является невозможным. И здесь, по словам Хакиайнен, решение банка зависит в первую очередь от доходов и финансового поведения претендента на кредит: „Мы видим, разумно ли человек тратит деньги и, например, получается ли у него их откладывать, несмотря на сложные обстоятельства“.

Покупка старой квартиры не играет большой роли при принятии решения о кредитовании. По словам Хакиайнен, некоторые клиенты предпочитают покупать более дешевое и старое жилье, чтобы затем отремонтировать его по своему вкусу. По сравнению с новыми зданиями, банку сложнее оценить состояние очень старых и изношенных квартир, что может усложнить процесс получения кредита, хотя и не станет решающим фактором. Также банк проверяет, соответствует ли жилье требованиям безопасности и есть ли у него разрешение на эксплуатацию.