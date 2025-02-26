Петер Зашев: ЕС – лев с сердцем кролика? Безопасность Европы и Украины без США: миссия возможна

Еще в прошлом президентстве Дональда Трампа стало ясно, что Европа слишком зависима от политических настроениях, мировоззрения и уровня осведомленности избирателей в условных штатах Вайоминг и Северная Дакота. Им невозможно объяснить огромные экономические и политические выгоды от того, что США - лидер свободного мира и гарант его безопасности. И куда легче продать посыл „европейцы - иждивенцы, мы за них платим и это надо прекращать“. Что Трамп успешно и сделал, пишет на латвийском портале Delfi профессор Стокгольмской Школы Экономики в Риге Петер Зашев.