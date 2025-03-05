В Таллинне хотят создать новый центр творчества

По словам вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус, после переезда Эстонской академии художеств в Каламая в районе сформировалось значительное профессиональное сообщество деятелей искусства, и город приветствует стремление вуза внести вклад в развитие этой территории. „Благодаря размещению Академии художеств в зданиях на улице Коцебу уже сложилась определенная связь между вузом и данным районом. Для Таллинна важно, чтобы один из пяти кампусов государственного публично-правового университета Эстонии предоставлял помещения местному сообществу и вовлекал его в активную творческую жизнь“, – отметила Липпус.

Эстонская академия художеств планирует создать в Каламая профессиональный центр творчества, в котором жителям и гостям города будут предложены различные занятия. Создание центра способствует развитию искусства и дизайна, что предусмотрено стратегией развития Таллинна. Это также соответствует целям академии – вовлекать людей в творческий процесс. Каламаяский центр творчества и деятельности станет значимым дополнением к культурной жизни Таллинна и откроет новые возможности для творческой деятельности, образования и сотрудничества местных жителей.

В творческом центре под руководством преподавателей академии будут встречаться студенты, горожане, пожилые люди, а также молодежь из группы риска, работа с которой является одним из приоритетов программы развития Таллинна. Ожидается, что центр оживит городское пространство Каламая, укрепит местное сообщество Пыхья-Таллинна и направит туристов из перегруженного Старого города в новые, достойные внимания районы.

Согласно проекту, право застройки устанавливается сроком на 50 лет, ежегодная плата составит 2% от налогооблагаемой стоимости земли. Сначала с академией будет заключен обязательственно-правовой договор, после чего для территории будет необходимо составить детальную планировку. Вещно-правовой договор будет подписан после утверждения детальной планировки и раздела недвижимости.

Установление права застройки в порядке решения должно одобрить Таллиннское городское собрание.

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