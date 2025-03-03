Скоро будет достроен: в Таллинне завершается строительство нового жилого района стоимостью 31 миллион евро

По мнению Вяхи, отличительной чертой Луккаранна является архитектурное решение, которое было разработано выигравшими тендер архитекторами KUU и ландшафтными архитекторами Kino. „Сердцем комплекса является линейный парк с прогулочными дорожками, который соединяет дома с благоустроенными зелёными участками и пляжем. При этом свободная от автомобилей зона отдыха между домами обеспечивает жильцам покой и уединение“, — сказал Вяхи, подчеркнув, что благодаря большим окнам и высоким потолкам в комнаты проникает много дневного света, кроме того, из многих домов открывается прекрасный вид на море.

„В случае с Луккаранна, мы решили инвестировать значительно больше обычного как в архитектуру, так и в строительство, чтобы здания и прилегающие к ним открытые территории гармонично сливались в единое целое. Благодаря этому, конечно, прежде всего повысится качество жизни, но и стоимость собственности каждого домовладельца с годами будет только расти“, – подчеркнул Вяхи, добавив, что все покупатели жилья получают от Invego пятилетнюю строительную гарантию, что обеспечивает им чувство уверенности, позволяя без забот переехать и начать обживать свой новый дом.

По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, и строительство и продажа расположенного на десяти гектарах комплекса Луккаранна шли хорошими темпами даже в последние пару лет, когда на рынке недвижимости было сравнительно спокойно. „Окончательно комплекс Луккаранна будет готов через год, но к настоящему моменту примерно три четверти домов уже продано, и более половины домов на сегодняшний день уже заселено“, — сказал Вяхи и добавил, что Луккаранна вместе с соседним жилым районом Тискреоя, строительство которого Invego окончательно завершило в прошлом году, сделали район между Хааберсти и Табасалу самым быстроразвивающимся районом за последние пять лет. „Спокойная и тихая жилая среда, близость к морю, хорошая современная инфраструктура и разнообразные возможности для отдыха делают этот район очень привлекательным“, — поделился Вяхи.

Жилой район, строительство которого завершится в 2026 году, состоит из 20 небольших домов с квартирами и 11 вилл на три семьи. Строительные работы ведёт компания NOBE. Всего в этом приморском районе обладателями нового жилья станут 254 семьи. В соответствии с концепцией архитекторов KUU и ландшафтных архитекторов Kino, Луккаранна будет представлять собой хорошо продуманное архитектурное целое: светлые дома с балконами и террасами, а также организованные по краям квартала парковочные места, что позволяет создать между зданиями свободные от автомобилей благоустроенные зоны с мощёными дорожками среди зелёных насаждений.

Луккаранна находится в Таллинне, в береговой части посёлка Тискре, рядом с клифом Табасалу. В XIX веке здесь был популярный летний курорт для благородной публики. Район Луккаранна, также как расположенный в Кадриорге купальный салон Георга Витте, был одним из самых популярных морских курортов страны среди высшего общества Таллинна и Санкт-Петербурга. В числе тех, кому тогда довелось побывать на курортах Лукка и Тискре, была семья поэта А. С. Пушкина, его друзья, а также известный писатель-историк Николай Карамзин.

Invego имеет более чем десятилетний опыт работы и является одним из ведущих предприятий развития недвижимости в Эстонии, у которого сейчас находятся в работе около 30 проектов развития в трёх странах. За последние годы предприятие построило в Таллинне и его окрестностях дома более чем для 1300 семей, а также более 50 000 квадратных метров бизнес-площадей. В Эстонии к числу наиболее крупных проектов развития Invego относятся недавно завершённое строительство районов Тискреоя и Табасалу Коду, а также жилые районы Луккаранна, Уус-Ярвекюла и Кейла Паргикодуд, строительство которых ещё ведётся. В столице Латвии предприятие сейчас занимается развитием жилых кварталов Vitolu Parks, Parka Kvartals и Skanstes Rezidences, а также состоящего из рядных домов жилого района Vide Adaži, расположенного в пригороде Риги. Летом прошлого года у Invego стартовал в южной Португалии проект развития района вилл Silves Hills, площадь которого составляет 65 гектаров.

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