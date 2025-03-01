С сегодняшнего дня в Таллинне можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс
С 1 по 15 марта родители будущих таллиннских первоклассников могут подать заявление на определение муниципальной школы, закрепленной за их ребенком по месту жительства.
По данным Таллиннского департамента образования, в этом году в столице насчитывается около 4400 детей, достигших школьного возраста, что немного меньше, чем в предыдущие годы. В период с 1 по 15 марта родители, которые по данным регистра народонаселения, проживают в Таллинне, могут подать заявление на определение муниципальной школы, закрепленной за ребенком по месту жительства. Наиболее удобный способ подачи – через систему eKool.
Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что если год назад родители первоклассников испытывали определенную тревогу, то сегодня основные опасения позади. „Первый год перехода на эстонский язык обучения подтвердил, что таллиннские школы последовательно адаптируются к изменениям, даже если процесс проходит не везде одинаково. Все школы переходного типа справились со своей задачей, а многие создали сильную учебную среду, что позволило открыть классы и для детей, владеющих эстонским языком на уровне родного“, – подчеркнул Яшин.
Он добавил, что Таллинн активно решает проблему переполненных классов: с нового учебного года стоит цель, чтобы во всех первых классах количество учеников не превышало 24. „Чтобы добиться этого, необходимо оценить возможности существующих школ и создать дополнительные учебные места. Две новые муниципальные школы в Пыхья-Таллинне – Таллиннская основная школа Пыхьятяхе и Таллиннская Открытая школа – дают детям возможность получать качественное образование в учебных заведениях, расположенных поблизости от дома. Наша цель очевидна: в каждом районе у каждого ребенка должна быть такая возможность“, – сказал вице-мэр.
С сентября 2025 года сеть образовательных учреждений Таллинна расширится за счет двух новых школ – Таллиннская основная школа Пыхьятяхе (ул. Карьямаа, 18) и Таллиннская Открытая школа (ул. Ауна, 6). Эти учебные заведения помогут решить проблему нехватки мест в школах Пыхья-Таллинна, вызванную быстрым ростом населения, а также предоставят семьям современное и доступное образование рядом с домом. В обеих школах предусмотрено до 648 учебных мест для учеников 1–9 классов. В 2025/2026 учебном году в основной школе Пыхьятяхе обучение начнут только первые классы, а дальнейшая комплектация школы будет происходить поэтапно. Такой подход также позволит временно использовать свободные помещения школы в качестве временных учебных классов для учеников Каламаяской основной школы на период ее ремонта.
При определении школьных мест в первую очередь учитываются требования Закона о основной школе и гимназии, а также действующие в Таллинне правила. Основными критериями являются близость школы к месту жительства ребенка и наличие в этой же школе братьев или сестер. По возможности учитываются и предпочтения родителей. Если количество желающих превышает количество доступных мест, может быть принят во внимание срок регистрации места жительства. Обучение в подготовительном классе не является основанием для получения места в школе.Не позднее 20 мая родители, подавшие заявление в eKool, получат по электронной почте уведомление о назначенной школе. До 10 июня родителям необходимо подтвердить, будет ли ребенок обучаться в назначенной школе. Неподтвержденные места освобождаются, и начиная с 11 июня школы могут заполнять их в соответствии со своими правилами приема.
Заявления через eKool можно подавать с 1 по 15 марта.
При необходимости документы также принимает Таллиннский департамент образования (бульвар Эстония, 5а, Таллинн) по понедельникам с 9:00 до 17:45, по вторникам, средам и четвергам с 9:00 до 16:45 и по пятницам с 9:00 до 15:45.
Родителям детей, зачисленных в школы с общегородским набором, подавать заявление не требуется.
Больше информации: Поступление в первый класс