Город ждет мнений по проекту обновления улицы в Пыхья-Таллинне

Улица Сальме соединяет улицу Копли и парк Каламая, вдоль нее расположены такие важные объекты, как Таллиннский культурный центр „Сальме“ и основная школа Каламая, а также несколько предприятий и кафе. Ежедневно улицей Сальме пользуются местные жители, студенты и преподаватели, владельцы и клиенты малого бизнеса, что делает ее важным транспортным узлом для многих горожан.

„Сальме – это значимая улица времен Эстонской Республики, здесь живет и учится много детей. Исходя из их потребностей, мы сделаем тротуары шире, а переходы через проезжую часть – безопаснее“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере. Также будут построены приподнятые перекрестки, чтобы создать более безопасную и доступную для всех групп пользователей местную улицу.

Уличное освещение будет установлено преимущественно в зеленых зонах, чтобы обеспечить максимальное свободное пространство для пешеходов на тротуарах. Ширина тротуаров составит от 2 до 2,5 м. Широкий тротуар предусмотрен на участке улицы, который примыкает к культурному центру „Сальме“ и основной школе Каламая.

Парковочные места планируется разместить с одной стороны улицы Сальме, а также организовать их с использованием низких кустарников, и при возможности – с установкой мест для отдыха и велосипедных стоек, чтобы создать более приятную и зеленую городскую среду.

В эскизном проекте полностью учитывается существующие на улице Сальме высокие насаждения, и вырубка деревьев не предусмотрена. В процессе проектирования будет определены возможности добавить на улице высокие насаждения.