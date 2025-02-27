Новости Эстонии
27.02.2025, 10:15

Город ждет мнений по проекту обновления улицы в Пыхья-Таллинне

 
Улица Сальме, Пыхья-Таллинн
Улица Сальме, Пыхья-Таллинн
ФОТО: Maa- ja Ruumiamet

В Пыхья-Таллинне планируется реконструкция улицы Сальме. Tallinna Vesi проложит систему ливневой канализации, Utilitas – магистраль теплоснабжения, город расширит тротуары, успокоит дорожное движение и реконструирует уличное освещение. Целью работ является улучшение доступности и безопасности улицы Сальме как для детей, так и для пожилых людей.

Улица Сальме соединяет улицу Копли и парк Каламая, вдоль нее расположены такие важные объекты, как Таллиннский культурный центр „Сальме“ и основная школа Каламая, а также несколько предприятий и кафе. Ежедневно улицей Сальме пользуются местные жители, студенты и преподаватели, владельцы и клиенты малого бизнеса, что делает ее важным транспортным узлом для многих горожан.

„Сальме – это значимая улица времен Эстонской Республики, здесь живет и учится много детей. Исходя из их потребностей, мы сделаем тротуары шире, а переходы через проезжую часть – безопаснее“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере. Также будут построены приподнятые перекрестки, чтобы создать более безопасную и доступную для всех групп пользователей местную улицу.

Уличное освещение будет установлено преимущественно в зеленых зонах, чтобы обеспечить максимальное свободное пространство для пешеходов на тротуарах. Ширина тротуаров составит от 2 до 2,5 м. Широкий тротуар предусмотрен на участке улицы, который примыкает к культурному центру „Сальме“ и основной школе Каламая.

Парковочные места планируется разместить с одной стороны улицы Сальме, а также организовать их с использованием низких кустарников, и при возможности – с установкой мест для отдыха и велосипедных стоек, чтобы создать более приятную и зеленую городскую среду.

В эскизном проекте полностью учитывается существующие на улице Сальме высокие насаждения, и вырубка деревьев не предусмотрена. В процессе проектирования будет определены возможности добавить на улице высокие насаждения.

„Предлагаемое проектное решение улицы Сальме дает хорошее представление о дальнейшем направлении развития городского пространства на улицах, отражающих местный характер. В таких местах в приоритете – безопасность детей и других пешеходов, а также доступность городской среды как для восьмилетних, так и для 80-летних. Кроме того, мы обращаем внимание на создание пространства для длительного пребывания, устанавливая скамейки и организуя зеленые насаждения“, – объяснил руководитель отдела планирования городской среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Аксель Йоханнес Парт.

С материалами реконструкции улицы Сальме можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Публичная презентация проекта состоится 5 марта в 17:30 в культурном центре „Сальме“ (ул. Сальме, 12, Таллинн).

Отзывы и предложения можно предоставить до 12 марта на сайте в форме обратной связи.

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