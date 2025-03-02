„Мы счастливы, что победили именно в Таллинне!“ Нина Петрыкина и ее тренер Светлана Варнавская рассказали о пути к успеху

– После того, как Нина в декабре 2023 года травмировалась на последней тренировке перед соревнованиями серии ISU Challenger в Загребе, она восстановилась очень быстро…

Что касается Сеула, то это будет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. В турнире будут выступать фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании, спортсмены из Европы участия не принимают.

Светлана: Рейтинги имеют значение и дают определенное преимущество, когда спортсмен только начинает выступать на больших соревнованиях. В дальнейшем эти рейтинги принципиального значения не имеют. Словом, цели быть первыми в рейтинге у нас нет.

– Нина сейчас 13-я в мировом рейтинге. Есть большое желание подняться выше на чемпионате мира в Бостоне? Или, например, в Сеуле? Вы туда поедете?

Светлана: Для этого и придумана очень сложная система, которая оценивает каждый элемент по отдельности. Элементы очень разнообразны, есть одинарные, двойные, тройные прыжки, все они оцениваются по своей сложности и в совокупности получается общая объективная оценка.

– Нина установила личный рекорд по количеству баллов. Но представляется не очень логичным, что настолько творческий вид спорта можно измерять математически…

Нина: Прежде всего я подумала, что это – мой собственный рекорд. Увидев оценки, поняла, что буду в призерах. И надо было лишь дождаться выступления последней спортсменки, чтобы понять, на какой именно ступени пьедестала буду я.

– Нина, в момент объявления оценок за произвольную программу вы сразу подумали, что это первая победа Эстонии в фигурном катании? Или думали только о личном достижении?

Но в этот раз Нина выступила великолепно – и даже небольшая оплошность „стоимостью“ в один балл не испортила впечатление от шикарного проката в произвольной программе. Все прыжки, вращения и дорожка шагов были безупречны.

Можно также вспомнить серебряную медаль Александра Селевко на прошлогоднем чемпионате Европы в Каунасе. К сожалению, Нина то первенство пропустила из-за травмы и наблюдала за соревнованиями дома у телевизора.

Светлана: Так и было. В декабре Нина сломала ногу, а уже в марте 2024 года участвовала в чемпионате мира в Монреале. Да, то выступление было не очень успешным – Нина заняла 16-е место, потому что подготовка к первенству все же была скомканной, но тем не менее, я считаю, она смотрелась очень достойно и сделала все, что от нее на тот момент зависело.

Нина Петрыкина Родилась 14 августа 2004 в Таллинне. Титулы: ▪ чемпионка Европы (2025), ▪ бронзовый призёр этапа Гран-при Skate America (2023), ▪ трёхкратная чемпионка Эстонии (2022, 2023, 2025). В настоящее время занимает 13-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Мечтает о приюте для животных

– Давайте вернемся на 16 лет назад. Как Нина впервые оказалась на льду?

Нина: В детстве я часто простужалась, и в 4 года моя мама привела меня на каток. Родители посчитали, что лед поможет справиться с проблемами моего здоровья, я стану более закаленной и физически крепкой. Так и получилось. Я практически сразу попала к своему тренеру Светлане и осталась в фигурном катании надолго.

– Помните свое первое выступление на публике?

Нина: Да, мне тогда было 7–8 лет. Эмоции особо не помню – только то, что в детстве частенько забывала свою программу во время соревнований и поэтому приходилось импровизировать.

– Наверняка над победой Нины трудилась целая команда. Кто еще в нее входит?

Светлана: Первые 10 лет мы с ней работали вдвоем, без привлечения персональных специалистов. У нас прекрасная школа Rocca al Mare Uisukool, в которой мы катаемся, нас всегда поддерживали и директор Анна Леванди, и руководство катка. Когда Нина попала в сборную Эстонии и стала выступать на больших чемпионатах, команда расширилась. У нас появилась хореограф Алина Бойко, которая много работает с Ниной и очень нам помогает.

И все же сказать, что каждый день мы работаем большой командой, нельзя. Нам помогают массажисты, физиотерапевты, другие специалисты. Но если говорить о ежедневной работе, то плотно работаем мы с Ниной вдвоем.

– Я читал, что макияж перед выступлением Нина делает сама, а свою прическу доверяет только маме…

Светлана: Так и есть. Мама – это большая часть нашей команды, без нее ничего бы не было. Наталья Мастерова – это, можно сказать, наш фундамент. Как тренер я хочу ей выразить свою большую благодарность.