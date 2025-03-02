„Мы счастливы, что победили именно в Таллинне!“ Нина Петрыкина и ее тренер Светлана Варнавская рассказали о пути к успеху
20-летняя Нина Петрыкина завоевала 31 января золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне. Набрав в сумме 208,18 балла, она улучшила свой личный рекорд на 13 баллов и установила новый рекорд Эстонии. Это – поистине историческое достижение для эстонского фигурного катания – первое золото в этом виде спорта, пишет „МК-Эстония“.
Можно также вспомнить серебряную медаль Александра Селевко на прошлогоднем чемпионате Европы в Каунасе. К сожалению, Нина то первенство пропустила из-за травмы и наблюдала за соревнованиями дома у телевизора.
Но в этот раз Нина выступила великолепно – и даже небольшая оплошность „стоимостью“ в один балл не испортила впечатление от шикарного проката в произвольной программе. Все прыжки, вращения и дорожка шагов были безупречны.
Поздравили более тысячи человек
– Нина, в момент объявления оценок за произвольную программу вы сразу подумали, что это первая победа Эстонии в фигурном катании? Или думали только о личном достижении?
Нина: Прежде всего я подумала, что это – мой собственный рекорд. Увидев оценки, поняла, что буду в призерах. И надо было лишь дождаться выступления последней спортсменки, чтобы понять, на какой именно ступени пьедестала буду я.
– Нина установила личный рекорд по количеству баллов. Но представляется не очень логичным, что настолько творческий вид спорта можно измерять математически…
Светлана: Для этого и придумана очень сложная система, которая оценивает каждый элемент по отдельности. Элементы очень разнообразны, есть одинарные, двойные, тройные прыжки, все они оцениваются по своей сложности и в совокупности получается общая объективная оценка.
– Нина сейчас 13-я в мировом рейтинге. Есть большое желание подняться выше на чемпионате мира в Бостоне? Или, например, в Сеуле? Вы туда поедете?
Светлана: Рейтинги имеют значение и дают определенное преимущество, когда спортсмен только начинает выступать на больших соревнованиях. В дальнейшем эти рейтинги принципиального значения не имеют. Словом, цели быть первыми в рейтинге у нас нет.
Что касается Сеула, то это будет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. В турнире будут выступать фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании, спортсмены из Европы участия не принимают.
– После того, как Нина в декабре 2023 года травмировалась на последней тренировке перед соревнованиями серии ISU Challenger в Загребе, она восстановилась очень быстро…
Светлана: Так и было. В декабре Нина сломала ногу, а уже в марте 2024 года участвовала в чемпионате мира в Монреале. Да, то выступление было не очень успешным – Нина заняла 16-е место, потому что подготовка к первенству все же была скомканной, но тем не менее, я считаю, она смотрелась очень достойно и сделала все, что от нее на тот момент зависело.
Мечтает о приюте для животных
– Давайте вернемся на 16 лет назад. Как Нина впервые оказалась на льду?
Нина: В детстве я часто простужалась, и в 4 года моя мама привела меня на каток. Родители посчитали, что лед поможет справиться с проблемами моего здоровья, я стану более закаленной и физически крепкой. Так и получилось. Я практически сразу попала к своему тренеру Светлане и осталась в фигурном катании надолго.
– Помните свое первое выступление на публике?
Нина: Да, мне тогда было 7–8 лет. Эмоции особо не помню – только то, что в детстве частенько забывала свою программу во время соревнований и поэтому приходилось импровизировать.
– Наверняка над победой Нины трудилась целая команда. Кто еще в нее входит?
Светлана: Первые 10 лет мы с ней работали вдвоем, без привлечения персональных специалистов. У нас прекрасная школа Rocca al Mare Uisukool, в которой мы катаемся, нас всегда поддерживали и директор Анна Леванди, и руководство катка. Когда Нина попала в сборную Эстонии и стала выступать на больших чемпионатах, команда расширилась. У нас появилась хореограф Алина Бойко, которая много работает с Ниной и очень нам помогает.
И все же сказать, что каждый день мы работаем большой командой, нельзя. Нам помогают массажисты, физиотерапевты, другие специалисты. Но если говорить о ежедневной работе, то плотно работаем мы с Ниной вдвоем.
– Я читал, что макияж перед выступлением Нина делает сама, а свою прическу доверяет только маме…
Светлана: Так и есть. Мама – это большая часть нашей команды, без нее ничего бы не было. Наталья Мастерова – это, можно сказать, наш фундамент. Как тренер я хочу ей выразить свою большую благодарность.
– Нина, а у вас большая семья?
Нина: Довольно большая: мама, папа, братья, бабушки и дедушки, много родственников. Мама – финансовый директор, папа работает в строительном бизнесе. Есть два брата со стороны отца: 11-летний Мирон – футболист, а 9-летний Платон также занимается фигурным катанием.
– Победа Нины была высоко оценена на самом высоком государственном уровне – поспешил с поздравлениями президент Эстонии. Кто еще поздравил, кроме самых близких?
Нина: Думаю, что поздравили все, кто хотел и мог. Больше тысячи человек.
– На что, кроме спорта, хватает времени и желания, какие занятия привлекают? Есть ли хобби?
Нина: Я очень люблю животных. У меня есть мечта – открыть свой приют для бездомных животных, возможно, взять кого-то к себе домой, чтобы сделать счастливыми последние годы их жизни.
– А у вас сейчас есть домашние животные?
Нина: Да, у бабушки с дедушкой есть алабай. А у меня – корги, мальчик по имени Люджен Тиини Томи, если кратко, то просто Томи. Родители 4 года назад подарили мне его перед новогодними праздниками в качестве сюрприза.
С выгулом собаки очень часто помогает бабушка, а если мы все улетаем надолго, то отдаем Томи родственникам на дачу.
– Нину перевели в высшую спортивную категорию с приятным материальным бонусом. Насколько это поможет лучше готовиться? На что именно собираетесь потратить эту прибавку?
Светлана: У Нины уже до этого была стипендия от Олимпийского комитета Эстонии, и нам всегда было достаточно денег, которые выделяли. Сейчас радует, что Нина будет получать зарплату, а не просто дотации на соревнования, сборы и костюмы.
– А какие есть планы по продолжительности спортивной карьеры?
Светлана: Сегодня наша цель – попасть на Олимпиаду‑2026 и выступить там достойно. Потом будем думать дальше – насколько позволит здоровье, каким будет желание Нины.
– Говорят, что спортсменам помогают родные стены. Насколько помогли вам стены и общая атмосфера ледового катка Тондираба?
Светлана: Мы готовились к соревнованиям и мысленно, и морально, и физически. Разумеется, мы осознавали, каково это – выступать дома, перед своими зрителями и болельщиками. Ведь у нас был уже подобный опыт в 2022 году во время чемпионата Европы, который также проходил в Таллинне. Мы знали, что здесь будет большое количество людей, которые нас поддерживают, которые придут за нас болеть и ждут нашего успеха. И мы были к этому готовы, воспринимали их поддержку с большой радостью. Это было незабываемо! Мы счастливы, что завоевали этот титул именно в Таллинне!
Желаем Нине успеха на чемпионате мира, который пройдет 24–30 марта в американском Бостоне!