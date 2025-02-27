Центр T1 получит дополнительное финансирование в размере 3 миллионов евро для обновления
Оператор центра T1 OÜ Lintgen и AS LHV Pank продлили заключенное год назад соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк дополнительно профинансирует обновление T1 на сумму 3 миллиона евро.
„В последние годы мы активно внедряем в T1 новаторскую концепцию, чтобы вдохнуть в центр новую жизнь, сделав его уникальным и привлекательным для посетителей. Обновление идет успешно – в прошлом году мы вложили в реновацию центра 10 миллионов евро, и продолжим реализовывать свои идеи благодаря новому финансированию от LHV Pank в размере 3 миллионов евро“, - отметил исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.
По словам Хыбе, крупнейшей инвестицией прошлого года стало открытие на третьем этаже Т1 центра проведения мероприятий T1 Venue. „Современный и просторный T1 Venue оказался очень востребованным местом для организации конференций, гала-вечеров и других событий. Это подтверждает, что в Таллинне существовал очень высокий спрос на новый центр проведения мероприятий“, - подчеркнул он.
Одним из важнейших проектов этого года станет открытие нового магазина Lidl на первом этаже T1, строительство которого уже завершено. На верхних этажах планируется расширение возможностей развлечений и проведения досуга: на четвертом этаже скоро откроется новый боулинг-центр. Во второй половине года сразу на двух этажах в Т1 откроется новый спортивный и фитнес-клуб с дополнительными удобствами, включая SPA и пространство для коворкинга, общей площадью 2500 квадратных метров. Изменения также коснутся второго этажа, где стартуют работы по созданию более благоприятных условий для торговли.
В рамках обновления T1 будет построен новый вход со стороны железной дороги, что улучшит доступность центра и свяжет его с районом Юлемисте. К 2027 году возле входа появится велосипедная и пешеходная дорожка, соединяющая T1 и торговый центр Ülemiste.
Инвестиции уже составили 21 миллион евро
На данный момент владеющее Т1 предприятие вложило в трансформацию центра 21 миллион евро. „Финансирование LHV Pank демонстрирует, что концепция Т1 как многофункционального центра является перспективной и отличается от остального рынка“, - добавил Хыбе.
Своеобразие T1 подтверждается и исследованием Kantar Emor о торговых центрах Таллинна. Второй год подряд результаты показывают, что в целом горожане воспринимают торговые центры схожими, но T1 считают наиболее уникальным.
В 2023 году T1 завершил первый этап реконструкции третьего этажа, где теперь можно заниматься примерно 20 видами спорта. Кроме того, здесь работают различные предприятия, предоставляющие услуги в сфере здоровья и благополучия.
В торговле Т1 сосредоточился на аутлетах, расположенных на первых двух этажах центра. За последние годы доступ в центр и удобство передвижения внутри него значительно улучшились.
Все концептуальные и функциональные изменения приносят свои плоды: с 2022 года T1 заключил около 90 новых договоров аренды. Сейчас центр Т1 посещают более 300 000 человек в месяц и в среднем свыше 10 000 человек в день.