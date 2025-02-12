В Беларуси гражданина Эстонии обвинили в создании „экстремистского формирования“ и держат под стражей. Ему грозит до 19 лет колонии

Аллан Ройо находится за решеткой больше года и сейчас ждет вынесения приговора. КГБ Беларуси признал Благотворительный фонд помощи белорусам „Fund of Belarus Friends“, одним из создателей которого был эстонец, „экстремистским формированием“. Только вот оказалось, что фонд не помог ни одному белорусу, а сам Аллан продолжительное время находился в Беларуси уже после создания фонда – вместе с семьей, хотя репрессии в отношении тех, кто пошел против режима Александра Лукашенко, тогда достигали чудовищных масштабов. Европейское гражданство не стало оберегом. Подробности – в расследовании RusDelfi.