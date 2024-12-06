ВИДЕО | Журналист Олеся Лагашина про русский язык, национал-консерваторов и эстонскую школу

Недавно главред „Деловых ведомостей“ Олеся Лагашина опубликовала на личной странице в Facebook пост о том, что ей „как неконсервативной русской теперь не за кого голосовать“. Ведь социал-демократы пошли на компромисс и перестали отстаивать право голоса граждан РФ на муниципальных выборах.

„Я чувствую себя разочарованной. Смотрите, мы живем в одном доме. Двое имеют право голоса как граждане Эстонии, мама гражданка России. Мы голосовали за правящие партии. Теперь они лишают права голоса человека, который живет с нами в одном доме. Это очень неприятно, моя мама не совершила ничего противозаконного“, - уточнила Лагашина. По ее словам, центристы, которые не поддержали бы это решение, дрейфуют в сторону национал-консерватизма.

Олеся Лагашина подчеркивает, что вместо объединения политические элиты усиливают разобщённость. „Умный человек объединяет, а не ищет то, что может разъединить. Если ты хочешь защищаться против внешнего врага, ты должен найти что-то такое, ради чего люди за тобой пойдут, а не будут разбегаться в разные стороны“, - сказала она.

Одна из идей государства, как можно объединить русскоязычных с эстонцами - школьное образование только на эстонском языке. Олеся поделилась личным опытом, рассказав, как её ребёнок учится в классе языкового погружения, но отметила недостатки этой системы: „Объединяет ли это его с эстонскими сверстниками? Нет, совершенно. Для этого у тебя должны быть эстонские друзья и круг общения, а русская школа в нынешнем виде этих возможностей не даёт“. Она также отметила, что интеграция чаще всего происходит через профессиональную деятельность: „На работе мы интегрируемся — сидим в одном офисе, работаем вместе. Это нормально. Но хочется, чтобы эти связи формировались раньше, в школе“.