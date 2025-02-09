Трамп заявил, что поговорил по телефону с Путиным. „Он хочет, чтобы люди перестали умирать“

Газета The New York Post, которая имеет репутацию таблоида, утверждает, что Трамп дал интервью в пятницу, когда находился на борту президентского самолета Air Force One, направляясь в свою виллу Мар-а-Лаго, на обед с сенаторами-республиканцами.

Трамп заявил, что „лучше не будет говорить“, сколько раз он общался с Путиным. Но он уверен, что Путин хочет, „чтобы люди перестали гибнуть“ в ходе боевых действий в Украине.

„У меня всегда были хорошие отношения с Путиным“, — сказал Трамп, в очередной раз подчеркнув отличие от своего предшественника: „Байден был позором для нашей страны. Полным позором“.

Трамп также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению войны:

„Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чертовой штуке“.

Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, который присоединился к нему на борту Air Force One в пятницу вечером, президент сказал: „Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться. Каждый день люди умирают. Убивают молодых красивых солдат. Молодых мужчин, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя“.

Вице-президент Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.

Ранее Трамп заявил, что хочет заключить с Зеленским сделку на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

По поводу Ирана Трамп сказал The New York Post: „Я бы хотел заключить сделку с Ираном о неядерном оружии. Я бы предпочел это, чем как следует разбомбить его... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать“.

„Если мы заключим сделку, Израиль не станет их бомбить“.

При этом президент США не раскрыл подробности возможных переговоров с Ираном: „В каком-то смысле мне не нравится говорить вам, что я собираюсь им сказать. Знаете, это нехорошо“.