Вперед в прошлое: что „эпоха Трампа“ сулит миру и Эстонии в частности?

Ровно 90 лет назад американский писатель, лауреат Нобелевской премии, Синклер Льюис опубликовал очередной роман „У нас это невозможно“ — наполовину язвительную сатиру, наполовину мрачную антиутопию. В нем описывается, как на президентских выборах в США в 1936 году побеждает сенатор Базз Уиндрип, выдвигавший откровенно популистские лозунги, обещавший вернуть Америке величие и „традиционные ценности“, дать работу и высокий доход простым „забытым людям“. Вместо этого он и его сторонники устанавливают диктаторский режим, создают концентрационные лагеря для инакомыслящих, ограничивают права женщин и разных меньшинств, а в довершение всего развязывают захватническую войну против Мексики.