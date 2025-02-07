Мнение
07.02.2025, 08:10

Вперед в прошлое: что „эпоха Трампа“ сулит миру и Эстонии в частности?

 
Протесты против администрации Дональда Трампа в Нью-Йорке, 5 февраля 2025 года
Протесты против администрации Дональда Трампа в Нью-Йорке, 5 февраля 2025 года
ФОТО: JUSTIN LANE | EPA

Первые недели Дональда Трампа на посту президента США подтвердили: он изменит жизнь не только в Америке, потрясения ждут все человечество. Впрочем, за свою долгую историю оно уже переживало нечто подобное, и не раз.

Ровно 90 лет назад американский писатель, лауреат Нобелевской премии, Синклер Льюис опубликовал очередной роман „У нас это невозможно“ — наполовину язвительную сатиру, наполовину мрачную антиутопию. В нем описывается, как на президентских выборах в США в 1936 году побеждает сенатор Базз Уиндрип, выдвигавший откровенно популистские лозунги, обещавший вернуть Америке величие и „традиционные ценности“, дать работу и высокий доход простым „забытым людям“. Вместо этого он и его сторонники устанавливают диктаторский режим, создают концентрационные лагеря для инакомыслящих, ограничивают права женщин и разных меньшинств, а в довершение всего развязывают захватническую войну против Мексики.

Названием Льюис полемизировал с теми современниками, которые уверяли, что жестокие диктаторы, вроде Гитлера, Муссолини или Сталина, возможны только в Старом Свете, но никак не в таком оплоте демократии и свободы, как Соединенные Штаты.

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