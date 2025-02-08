Что принесли первые недели правления Трампа пенсионным фондам?

У Федеральной резервной системы сегодня достаточно „пороха в пороховницах“ – если в 2018 году базовая процентная ставка в США составляла 2%, то сегодня она превышает 4%. Если торговая война приведёт к значительному замедлению экономики или турбулентности на финансовых рынках, у Центрального банка есть возможность стимулировать рост с помощью процентных ставок.

Дезинфляционные факторы существуют и на это раз. Если США всё-таки введут тарифы против Мексики и Канады, автопроизводители смогут перенести часть производства из Мексики обратно в Детройт. Например, у Stellantis (американские бренды Dodge, Jeep) есть много свободных мощностей в США. В ожидании тарифов доллар укрепился, и это сдерживает рост цен на импорт. Без учёта жилищной составляющей инфляция в США уже почти год находится на уровне 2%. Есть основания полагать, что продолжится и тенденция к снижению жилищной инфляции.

Исторический опыт часто бывает информативным на финансовых рынках, хотя прямых параллелей проводить нельзя. В 2018 году американские акции упали почти на 10% после введения тарифов против Китая, но после первого резкого падения внимание рынка переключилось на политику Центрального банка. После того как Джером Пауэлл, возглавлявший тогда Федеральную резервную систему, намекнул на паузу в повышении процентных ставок, американские фондовые индексы за несколько месяцев поднялись до новых рекордных максимумов. Центральный банк смог позволить себе более мягкую монетарную политику, поскольку инфляция замедлилась, а не ускорилась.

Начался второй президентский срок Трампа, и первые несколько недель не совсем неожиданно оказались насыщенными событиями. В прошлый раз Трамп ждал почти два года, прежде чем ввести тарифы, а в этот раз – две недели. Как ориентироваться на фондовых рынках в этой ситуации? Американские акции, составляющие большую часть портфелей пенсионных фондов и стоимости мировых фондовых рынков, стоят дорого, но в краткосрочной перспективе важна инфляция (Федеральная резервная система – Центробанк США) и рост прибыли компаний США.

Это очень важная причина для того, чтобы позитивно оценивать перспективы американских фондовых рынков. С другой стороны, разумно предположить, что администрация Трампа выверяет свою тарифную политику таким образом, чтобы она не нанесла существенного ущерба экономике США.

DeepSeek и парадокс Джевонса

Рост американского фондового рынка во многом обусловлен резким увеличением прибыли, связанной с искусственным интеллектом, и сопровождающим его энтузиазмом. Поэтому инвесторы внимательно следят за тем, что происходит в сфере искусственного интеллекта. На церемонии инаугурации Трамп объявил о масштабных инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта в США в размере 500 миллиардов долларов, которые планирует вложить консорциум в составе Oracle, OpenAI и SoftBank (Stargate) в течение следующих четырёх лет.

Всего через неделю после этого внимание инвесторов было привлечено новостью о языковой модели, созданной китайским разработчиком искусственного интеллекта DeepSeek, стоимость разработки которой, как утверждалось, была в разы меньше той, к которой они привыкли. Первоначальная цифра в 6 миллионов долларов попала в СМИ, что казалось почти комичным на фоне полутриллионных американских инвестиций. Однако очень быстро рынки успокоились – вычислительные мощности, имеющиеся в распоряжении DeepSeek, и реальные затраты на разработку, очевидно, значительно выше тех, на которые изначально ориентировались инвесторы. Таким образом, сильный тренд в акциях технологических компаний в США, вероятно, ещё не сломлен.