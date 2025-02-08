Что принесли первые недели правления Трампа пенсионным фондам?
Начался второй президентский срок Трампа, и первые несколько недель не совсем неожиданно оказались насыщенными событиями. В прошлый раз Трамп ждал почти два года, прежде чем ввести тарифы, а в этот раз – две недели. Как ориентироваться на фондовых рынках в этой ситуации? Американские акции, составляющие большую часть портфелей пенсионных фондов и стоимости мировых фондовых рынков, стоят дорого, но в краткосрочной перспективе важна инфляция (Федеральная резервная система – Центробанк США) и рост прибыли компаний США.
Начался второй президентский срок Трампа, и первые несколько недель не совсем неожиданно оказались насыщенными событиями. В прошлый раз Трамп ждал почти два года, прежде чем ввести тарифы, а в этот раз – две недели. Как ориентироваться на фондовых рынках в этой ситуации? Американские акции, составляющие большую часть портфелей пенсионных фондов и стоимости мировых фондовых рынков, стоят дорого, но в краткосрочной перспективе важна инфляция (Федеральная резервная система – Центробанк США) и рост прибыли компаний США.
Трамп 1.0, тарифы, ФРС и акции
Исторический опыт часто бывает информативным на финансовых рынках, хотя прямых параллелей проводить нельзя. В 2018 году американские акции упали почти на 10% после введения тарифов против Китая, но после первого резкого падения внимание рынка переключилось на политику Центрального банка. После того как Джером Пауэлл, возглавлявший тогда Федеральную резервную систему, намекнул на паузу в повышении процентных ставок, американские фондовые индексы за несколько месяцев поднялись до новых рекордных максимумов. Центральный банк смог позволить себе более мягкую монетарную политику, поскольку инфляция замедлилась, а не ускорилась.
Дезинфляционные факторы существуют и на это раз. Если США всё-таки введут тарифы против Мексики и Канады, автопроизводители смогут перенести часть производства из Мексики обратно в Детройт. Например, у Stellantis (американские бренды Dodge, Jeep) есть много свободных мощностей в США. В ожидании тарифов доллар укрепился, и это сдерживает рост цен на импорт. Без учёта жилищной составляющей инфляция в США уже почти год находится на уровне 2%. Есть основания полагать, что продолжится и тенденция к снижению жилищной инфляции.
У Федеральной резервной системы сегодня достаточно „пороха в пороховницах“ – если в 2018 году базовая процентная ставка в США составляла 2%, то сегодня она превышает 4%. Если торговая война приведёт к значительному замедлению экономики или турбулентности на финансовых рынках, у Центрального банка есть возможность стимулировать рост с помощью процентных ставок.
Это очень важная причина для того, чтобы позитивно оценивать перспективы американских фондовых рынков. С другой стороны, разумно предположить, что администрация Трампа выверяет свою тарифную политику таким образом, чтобы она не нанесла существенного ущерба экономике США.
DeepSeek и парадокс Джевонса
Рост американского фондового рынка во многом обусловлен резким увеличением прибыли, связанной с искусственным интеллектом, и сопровождающим его энтузиазмом. Поэтому инвесторы внимательно следят за тем, что происходит в сфере искусственного интеллекта. На церемонии инаугурации Трамп объявил о масштабных инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта в США в размере 500 миллиардов долларов, которые планирует вложить консорциум в составе Oracle, OpenAI и SoftBank (Stargate) в течение следующих четырёх лет.
Всего через неделю после этого внимание инвесторов было привлечено новостью о языковой модели, созданной китайским разработчиком искусственного интеллекта DeepSeek, стоимость разработки которой, как утверждалось, была в разы меньше той, к которой они привыкли. Первоначальная цифра в 6 миллионов долларов попала в СМИ, что казалось почти комичным на фоне полутриллионных американских инвестиций. Однако очень быстро рынки успокоились – вычислительные мощности, имеющиеся в распоряжении DeepSeek, и реальные затраты на разработку, очевидно, значительно выше тех, на которые изначально ориентировались инвесторы. Таким образом, сильный тренд в акциях технологических компаний в США, вероятно, ещё не сломлен.
В то же время вполне естественно, что модели искусственного интеллекта будут становиться все более эффективными и дешёвыми по мере смены поколений. Парадокс технологической индустрии, известный как парадокс Джевонса, когда более низкие цены приводят к росту продаж, вероятно, применим и здесь. Крупные американские ИТ-компании не остались в стороне от DeepSeek. По прогнозам, в этом году Meta, Microsoft, Alphabet и Amazon инвестируют около 350 миллиардов долларов – примерно на треть больше, чем в 2024 году. От этого роста выиграет вся цепочка поставок искусственного интеллекта, а также, конечно, крупные игроки Nvidia, TSMC, Broadcom и другие. Компании, которые также хорошо представлены в портфелях пенсионных фондов.
Однако портфель пенсионных фондов Swedbank хорошо диверсифицирован по секторам, и изменение тенденции не окажет существенного влияния на наши портфели акций в большей степени, чем на рынок в целом.
Стратегия пенсионных фондов
Американские фондовые рынки стоят дорого, но существует большая вероятность того, что в этом году будет достигнут приличный рост прибыли. Рецессии на горизонте не предвидится, и дела у американских компаний в целом идут хорошо. Для серьёзного падения фондового рынка обычно требуется либо падение прибыли, либо повышение процентных ставок Федеральной резервной системой. В условиях продолжающегося снижения инфляции последняя возможность весьма маловероятна. Поэтому мы по-прежнему считаем целесообразным поддерживать высокую долю акций в пенсионных фондах, отдавая предпочтение американскому рынку акций в связи с его более высокими темпами роста прибыли по сравнению с другими регионами. Сохранение капитала важно при инвестировании пенсионных средств, но не стоит забывать и о получении дохода. Чрезмерная осторожность и низкий фондовый риск, как правило, неразумны при долгосрочном инвестировании пенсионных средств.