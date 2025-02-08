Трамп анонсировал „вероятную“ встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что намерен на следующей неделе встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поговорить с Владимиром Путиным, пишет DW.
„Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе, и, вероятно, поговорю с президентом Путиным“, - сказал президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 февраля, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Вашингтоне. Дату предполагаемой встречи Трамп не назвал. На вопрос, состоится ли встреча в Вашингтоне, он ответил: „Может быть, но туда (в Киев. - Ред.) я не поеду“. Американский лидер не уточнил также, подразумевает ли „разговор“ с президентом РФ Владимиром Путиным их личную встречу.
Трамп добавил, что хочет окончания войны, поскольку с обеих сторон погибают „миллионы людей“. По его словам, российские потери составляют „800 или 900 тысяч“ погибшими или тяжело ранеными и „то же самое“ - с украинской стороны. „Они назвали немного меньше, но я считаю, что это неверно“, - сказал президент США. По украинским данным, после российского вторжения 24 февраля 2022 года погибли более 45 тысяч украинских военнослужащих и около 390 тысяч защитников Украины ранено, а потери России составляют около 350 тысяч солдат, еще не менее 600 тысяч получили ранения.
Зеленский считает важным поговорить с Трампом до его разговора с Путиным
Как заявил позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленскийв интервью агентству Reuters , ему необходимо лично встретиться с Трампом до встречи президента США с Путиным, „иначе это будет похоже на диалог об Украине без Украины“. Зеленский добавил, что его приоритетом является „повышение потребности Украины в гарантиях безопасности“ как части общего соглашения по исключению вероятности нового вторжения РФ в Украину в будущем.
Украинский президент также сказал, что между его командой и советником по национальной безопасности Трампа Майком Уолтцем уже налажены регулярные контакты. „Каждый день мы общаемся, обсуждаем общие вопросы, но конкретика появится чуть позже“, - заявил Зеленский в интервью.
Киев обсуждает предстоящий визит спецпосланника Трампа в Киев
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 7 февраля в телефонной беседе со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом затронул в числе прочего тему предстоящего визита Келлога в Киев. „Отдельное внимание уделили предстоящим встречам на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности „, - говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.
По более ранним данным офиса президента, Владимир Зеленский на встрече с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо сообщил о планах своего посещения MSC, которая пройдет с 14 по 16 февраля, и обсудить с партнерами в Европе возможность увеличения объема замороженных активов РФ.
В интервью газете New York Post 6 февраля Келлог рассказал, что администрация Трапа готова усилить санкционное давление на Россию, чтобы положить конец войне в Украине. Однако, по его словам, Киев и Москва должны в итоге договориться о мире, но „обе стороны в любых переговорах должны уступать“. В пример спецпосланник Трампа привел состоявшиеся в 1905 году при посредничестве США переговоры в Портсмуте, которые завершили Русско-японскую войну.