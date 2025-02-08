Трамп анонсировал „вероятную“ встречу с Зеленским

„Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе, и, вероятно, поговорю с президентом Путиным“, - сказал президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 февраля, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Вашингтоне. Дату предполагаемой встречи Трамп не назвал. На вопрос, состоится ли встреча в Вашингтоне, он ответил: „Может быть, но туда (в Киев. - Ред.) я не поеду“. Американский лидер не уточнил также, подразумевает ли „разговор“ с президентом РФ Владимиром Путиным их личную встречу.

Трамп добавил, что хочет окончания войны, поскольку с обеих сторон погибают „миллионы людей“. По его словам, российские потери составляют „800 или 900 тысяч“ погибшими или тяжело ранеными и „то же самое“ - с украинской стороны. „Они назвали немного меньше, но я считаю, что это неверно“, - сказал президент США. По украинским данным, после российского вторжения 24 февраля 2022 года погибли более 45 тысяч украинских военнослужащих и около 390 тысяч защитников Украины ранено, а потери России составляют около 350 тысяч солдат, еще не менее 600 тысяч получили ранения.

Зеленский считает важным поговорить с Трампом до его разговора с Путиным

Как заявил позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленскийв интервью агентству Reuters , ему необходимо лично встретиться с Трампом до встречи президента США с Путиным, „иначе это будет похоже на диалог об Украине без Украины“. Зеленский добавил, что его приоритетом является „повышение потребности Украины в гарантиях безопасности“ как части общего соглашения по исключению вероятности нового вторжения РФ в Украину в будущем.

Украинский президент также сказал, что между его командой и советником по национальной безопасности Трампа Майком Уолтцем уже налажены регулярные контакты. „Каждый день мы общаемся, обсуждаем общие вопросы, но конкретика появится чуть позже“, - заявил Зеленский в интервью.

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