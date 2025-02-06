В правительстве США из-за Украины идет внутренняя война. Выделение военной помощи незаметно приостановили, а затем так же возобновили

После инаугурации президента Дональда Трампа в ряде государственных учреждений США царят недовольство и паника. Причина состоит в том, что подчиненные миллиардера Илона Маска, которые завладевают базами данных от имени возглавляемого Маском „департамента эффективности“ DOGE, отправляют людей в принудительные отпуска и увольняют высокопоставленных чиновников, которые осмеливаются сопротивляться. Среди прочего, доступ к официальным базам данных, которые теперь контролируются сотрудниками фирм Маска, потеряли некоторые представители высшего руководства федерального Управления кадровой службы (OPM). Кроме того, был получен доступ к базе данных Министерства финансов о платежах, в которой содержатся личные данные всех получателей социальных пособий. Доступ был предоставлен, по всей видимости, без законных оснований, а высокопоставленный чиновник Дэвид Лебрик, протестовавший против этого, в пятницу был вынужден уйти в отставку.