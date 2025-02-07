Спецпосланник Трампа заявил, что США готовы усилить санкции в отношении России, чтобы закончить войну

Уже наложенные на РФ ограничения Келлог оценил „на тройку по десятибалльной шкале“. Санкции, считает он, могут быть ужесточены в отношении добычи и экспорта российской нефти, передает „Медуза“ со ссылкой на The New York Post.

Чтобы быстрее закончить войну, заявил он, на Россию следует оказывать не только экономическое, но и военное и дипломатическое давление.

На данном этапе, по мнению Келлога, власти РФ не очень хотят прекращать боевые действия. Огромные потери их не пугают. „Это в ДНК российских военных операций — война на истощение“, — считает он.

„Они привыкли к этому. Я имею в виду, что это страна, которая была готова потерять — и потеряла — 700 тысяч человек в Сталинградской битве за шесть месяцев, и они и глазом не моргнули“, — заявил Келлог.

„Трамп найдет способ прекратить боевые действия“

Спецпосланник по Украине и России выразил уверенность в том, что Трамп найдет способ прекратить боевые действия в Украине. „Если кто-то и понимает в рычагах воздействия, так это президент Дональд Трамп, и вы можете видеть это по тому, что он недавно сделал [в решении других внешнеполитических вопросов] „, — сказал он.

Администрация предыдущего президента, считает Келлог, лишь обещала помогать Украине „столько, сколько потребуется“, но не усиливала давление и не поставляла необходимое вооружение в нужное время. „Это не стратегия, а наклейка на бампер“, — охарактеризовал Келлог действия Белого дома при Джо Байдене.

Президент США Дональд Трамп включил прекращение войны между Россией и Украиной в число важных пунктов своей предвыборной программы. Сначала предполагалось, что Кит Келлог представит план президента по завершению конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии с 14 по 16 февраля.

Однако Келлог уточнил, что сам Трамп представит этот план, но это не произойдет в ближайшие дни.

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