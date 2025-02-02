Властелин колец: что будет с ценами на электричество после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ(18)
Уже 8 февраля Эстония, Латвия и Литва отключат свои электросистемы от БРЭЛЛ и присоединятся к системе континентальной Европы. Отключение может потребовать дополнительных инвестиций в инфраструктуру и поиск новых источников энергии, что, в свою очередь, скажется на конечной цене для потребителей. Эксперты отмечают, что переход на альтернативные системы может быть сложным, но необходим для обеспечения энергетической независимости стран Балтии. „МК-Эстония“ изучила, из каких компонентов формируется общая цена на электричество и как на нее может повлиять выход из БРЭЛЛ.
Энергетическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ) представляет собой синхронизированную работу энергосистем этих стран на единой частоте 50 Гц. Данный режим был установлен на основании соглашения, подписанного в феврале 2001 года, а его название образовано из начальных букв государств-участниц.
В 2019 году власти Эстонии, Латвии и Литвы приняли решение о выходе из кольца БРЭЛЛ, уведомив об этом остальные страны. Договор завершит свое действие 7 февраля 2025 года, и уже с 8 февраля энергосеть стран Балтии перестанет быть связанной с системами России, Беларуси и Калининградской области.
Первоначально новый режим будет протестирован в течение двух суток, после чего сеть подключат к общеевропейской энергосистеме. Сейчас управление частотой и всей системой осуществляет Россия, но уже с 8 февраля в нашей стране этим будет заниматься Elering.
Готовы ли мы?
„Подготовку к синхронизации вели в течение нескольких лет. Физические объекты инфраструктуры сдали в срок. Более того, в сотрудничестве с хорошими подрядчиками нам удалось почти на год раньше срока завершить модернизацию второго исторического эстонско-латвийского межсистемного соединения, – говорит руководитель отдела управления проектами и синхронизации Elering Ханнес Конт. – Однако из-за переноса сроков синхронизации график завершения ИТ-систем стал крайне сжатым“.
По его словам, некоторые из ИТ-систем будут готовы непосредственно перед или во время синхронизации, что может потребовать оперативных доработок.
Для критически важных систем были разработаны альтернативные решения, позволяющие упростить выполнение ключевых действий и процессов.
Конт заверяет, что в период отключения от российской сети и подключения к сети континентальной Европы энергосистема будет работать в штатном режиме.
„Цель – провести синхронное переключение таким образом, чтобы обычные потребители электроэнергии его даже не заметили. Балтийские системные операторы также подготовили планы действий на случай чрезвычайных ситуаций или отключений. В технических системах всегда есть небольшой риск, что произойдет что-то непредвиденное. Мы проанализировали риски и подготовили меры по их снижению“, – подчеркивает он.
Также, по словам специалиста, Эстония готова к островному принципу, то есть – к тому, что страны Балтии будут работать как отдельные энергетические острова.
Островной режим подразумевает, что даже при отключении от синхронной зоны и отсутствии внешних соединений стабильное функционирование энергосистемы будет обеспечено.
В Эстонии до сих пор необходимые энергетические мощности поддерживали за счёт устаревших сланцевых блоков, срок эксплуатации которых уже истёк. Однако из-за недостаточного дохода от рынка, который не покрывает затраты на их содержание, часть этих блоков может быть закрыта до 2027 года. В связи с этим Министерство климата планирует внести изменения в Закон о рынке электроэнергии и начать приобретение управляемых мощностей с 2026 года.
Сейчас мощность блоков регулируют в соответствии с требованиями государства, но для сохранения их работоспособности до ввода новых экологически чистых мощностей требуется резервная мера. Введение такой меры позволит поддерживать существующие управляемые мощности до момента запуска новых электростанций.
Повреждение Estlink 2
25 декабря 2024 года произошло повреждение кабеля электропередачи Estlink 2. По данным полиции, все инциденты могли быть вызваны действиями нефтяного танкера Eagle S. Судно зарегистрировано под флагом Островов Кука, однако финские таможенники и представители ЕС считают его частью „теневого“ российского флота, занимающегося транспортировкой нефти в обход международных санкций.
Финские правоохранительные органы задержали танкер и ограничили передвижение восьми членов экипажа, ответственных за управление судном в момент происшествия. Предполагается, что якорь танкера зацепил дно Балтийского моря, что привело к повреждению кабелей.
6 января стало известно, что на ремонт электрокабеля Estlink 2 уйдет несколько месяцев и десятки миллионов евро.
Создаст ли этот прецедент какие-то проблемы при выходе из БРЭЛЛ? По словам представителя Elering Ханнеса Конта, беспокоиться не стоит, и произошедший инцидент никак не влияет на отключение.
„Мощности в странах Балтии помогут поддерживать частоту работы энергосистемы даже в случае прерывания обоих соединений между Эстонией и Финляндией. Точно так же безопасность электроснабжения в Эстонии не будет существенно нарушена, если прервутся оба внешних соединения. Система электроснабжения спроектирована таким образом, что в случае отказа двух основных элементов мы сможем справиться с ситуацией“, – уверен специалист.
Однако экономический эксперт Райво Варе сказал в интервью „Радио 4“, что даже если непосредственно 8 февраля ничего не произойдет, то ни в коем случае нельзя расслабляться после успешного отключения от БРЭЛЛ.
Эксперт отметил, что судно Eagle S использует так называемый „удобный флаг“ Островов Кука, которые не осуществляют контроль над зарегистрированным флотом. Действия экипажа вызывают подозрения: ранее на борту были замечены шпионы и шпионское оборудование. Кроме того, судно тащило за собой якорь на протяжении более ста километров, а после повреждения инфраструктуры направилось к уцелевшему кабелю Estlink 1 и газопроводу Balticconnector между Эстонией и Финляндией.
По мнению Варе, вероятность повторения подобных событий – крайне высока.
„Исход текущего инцидента во многом определит дальнейшую ситуацию. Электроинженеры утверждают, что самое опасное – не 8 февраля. Если к этой дате все будет готово и ничего не случится, наступит период самоуспокоения и эйфории от успехов. Именно в этот момент может произойти сбой, и тогда возникнут серьезные проблемы“, – подчеркивает эксперт.
Влияние на цены
„Ожидаемое воздействие синхронизации на итоговую стоимость электроэнергии незначительно и составляет всего несколько процентов. Основная причина этого связана с необходимостью автономного регулирования частоты и создания резервов, – утверждает Ханнес Конт из Elering. – Однако такие факторы, как температура воздуха, доступность возобновляемых источников энергии, технические сбои на электростанциях и межсистемных линиях, а также плановое обслуживание, оказывают гораздо более существенное влияние на цены“.
Специалист добавляет: „Чтобы не зависеть от колебаний цен, у потребителя всегда есть возможность подключиться к фиксированному пакету электроэнергии“.
С тем, что синхронизация с европейской энергосистемой не будет напрямую влиять на цены на рынке электроэнергии, согласна и представитель Департамента конкуренции Марилин Тильксон.
„Цены на рынке электроэнергии в основном зависят от погоды, гидрологических ресурсов Северной Европы, производства возобновляемой энергии, наличия электростанций и межсистемных соединений. Возможно, повышение цен в дальнейшем вызовут дополнительные расходы на обслуживание резервных мощностей. Однако это повышение, если и будет, то – незначительное“, – констатирует Тильксон.
Представитель Департамента конкуренции добавляет: „Потребители имеют возможность выбирать поставщиков электро-энергии, которые предлагают различные тарифные планы, включая фиксированные цены или цены, привязанные к биржевым котировкам“.
А вот председатель правления компании Viru elektrivõrgud Иво Ярвала считает, что цены на электроэнергию в текущем году будет „штормить“ постоянно.
„Предсказать стоимость электроэнергии на рынке – задача крайне сложная, так как на неё воздействует множество факторов, большинство из которых трудно спрогнозировать заранее. К ним относятся аварии на крупных электростанциях, внезапные сбои в работе сетей, изменчивые погодные условия и другие обстоятельства, – говорит Ярвала. – Цена на электроэнергию формируется под влиянием целого спектра переменных. Мы предполагаем, что в ближайшие годы стоимость электроэнергии сохранит высокую волатильность, как это наблюдалось ранее. В периоды, когда производство энергии превышает спрос, например, при активной работе солнечных или ветровых электростанций, цены могут опускаться до нуля или даже становиться отрицательными“
Специалист добавляет: „Для потребителей, готовых отслеживать биржевые котировки, выгодным решением может стать выбор тарифа, привязанного к биржевым ценам. Для тех, кто ценит стабильность и стремится избежать
рисков, связанных с колебаниями на рынке электроэнергии, подойдут фиксированные пакеты“.
Swedbank также прогнозирует умеренный рост цен на электроэнергию: „На стоимость электроэнергии влияет множество факторов: погода, межсистемные связи, перебои в работе различных электростанций и т. д. Кроме того, в 2025 году ожидается повышение налогов, как НДС, так и акцизов на электроэнергию“.
Представитель Alexela Кальви Ныу считает, что выход из БРЭЛЛ, несомненно, повлечет за собой рост затрат для потребителей.
„На текущий момент сложно точно определить общее воздействие, так как на формирование розничных цен влияет множество факторов, – говорит он. – В частности, на клиентов будут возложены затраты на поддержание частоты электросети, однако пока не определено, кто именно будет взимать эти платежи. Помимо этого, ожидается увеличение балансовых расходов, а также возможный рост рыночной стоимости. Давать однозначные рекомендации по выбору пакетов затруднительно. Если клиент не любит рисковать, ему следует рассмотреть электрические пакеты с фиксированными тарифами“.
Обошлось в „копеечку“!
„За последние несколько лет, в основном – при софинансировании ЕС, Эстония построила и реконструировала все свои трансграничные высоковольтные линии электропередачи на сумму 350 млн евро и построила три синхронных компенсатора для поддержания частоты без увеличения платы за пользование сетью, взимаемой с потребителей, – рассказывает Ханнес Конт из Elering. – Продолжается дальнейшая модернизация систем управления энергосистемой и информационных технологий“.
„Общая стоимость синхронизации для стран Балтии и Польши составит около 1,6 млрд евро, из которых доля Эстонии – 298 млн евро. Инвестиции будут разделены на три этапа, и в связи с высоким приоритетом, установленным Европейской комиссией, проекты будут финансировать на 75% из средств фонда Connecting Europe Facility (CEF)“, – добавляет Марилин Тильксон из Департамента конкуренции.