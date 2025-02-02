Властелин колец: что будет с ценами на электричество после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ

Энергетическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ) представляет собой синхронизированную работу энергосистем этих стран на единой частоте 50 Гц. Данный режим был установлен на основании соглашения, подписанного в феврале 2001 года, а его название образовано из начальных букв государств-участниц.

В 2019 году власти Эстонии, Латвии и Литвы приняли решение о выходе из кольца БРЭЛЛ, уведомив об этом остальные страны. Договор завершит свое действие 7 февраля 2025 года, и уже с 8 февраля энергосеть стран Балтии перестанет быть связанной с системами России, Беларуси и Калининградской области.

Первоначально новый режим будет протестирован в течение двух суток, после чего сеть подключат к общеевропейской энергосистеме. Сейчас управление частотой и всей системой осуществляет Россия, но уже с 8 февраля в нашей стране этим будет заниматься Elering.

Готовы ли мы?

„Подготовку к синхронизации вели в течение нескольких лет. Физические объекты инфраструктуры сдали в срок. Более того, в сотрудничестве с хорошими подрядчиками нам удалось почти на год раньше срока завершить модернизацию второго исторического эстонско-латвийского межсистемного соединения, – говорит руководитель отдела управления проектами и синхронизации Elering Ханнес Конт. – Однако из-за переноса сроков синхронизации график завершения ИТ-систем стал крайне сжатым“.

По его словам, некоторые из ИТ-систем будут готовы непосредственно перед или во время синхронизации, что может потребовать оперативных доработок.

Для критически важных систем были разработаны альтернативные решения, позволяющие упростить выполнение ключевых действий и процессов.

Конт заверяет, что в период отключения от российской сети и подключения к сети континентальной Европы энергосистема будет работать в штатном режиме.