ВИДЕООПРОС | Опасаются ли нарвитяне кризисных ситуаций из-за перехода Эстонии в другую электросеть?

8-9 февраля Эстония выходит из соглашения о совместной электроэнергетической системе с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ). 8 февраля произойдет отключение от российской системы и пройдет совместная проверка работы в изолированном режиме, 9 февраля Эстония подключится к электросетям Западной Европы.

Некоторые нарвитяне, которых встретил репортер RusDelfi на улице, не знали о том, что это случится. Большинство тех, кто знает о выходе из БРЭЛЛ, не считают, что произойдет критическая ситуация в эти дни. Но запас свечей кто-то из горожан все же сделал.

Пенсионерка, с которой поговорил RusDelfi, ответила, что знает о переподключении Эстонии к европейской электросети, на всякий случай у нее есть свечи и у нее есть лоджия. Если не будет работать холодильник, то есть, куда убрать продукты.

Женщина, прячущаяся под зонтом от дождя, сказала, что знает о том, что будет 8-9 февраля, но не готовится, так как ей некогда этим заниматься.

Мужчина уверенно сказал, что нет смысла готовиться, потому что процесс не сложный, проблем не будет.

„А как готовиться? - удивился другой мужчина. - Зажгу свечки, что делать-то?“

„Переживем, я думаю“, - ответил молодой человек на вопрос репортера, а что будете делать, если вдруг электричество временно отключится.

„Все нормально будет, 100%“, - сказал мужчина. Он полагает, что отключение электричества может вызвать хаос в стране, поэтому правительство этого не допустит.

Пенсионер рассказал, что он спокоен, но подумает, возможно, все же свечи купит.

Подробные ответы смотрите в видео.

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