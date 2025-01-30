Отключение электричества в Ласнамяэ подчеркнуло важность готовности к кризисным ситуациям

„Произошедшее вчера на улице Кивила наглядно показывает, что непредвиденные ситуации могут возникнуть где угодно, и что для смягчения их последствий необходимы осведомленность и подготовленность. Я призываю все квартирные товарищества и жителей ознакомиться с инструкциями о действиях в кризисных ситуациях“, — призвала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В 2023 году Таллиннский департамент муниципальной полиции провел кампанию, целью которой было побудить квартирные товарищества оценить свою готовность к кризисным ситуациям. Тогда к инициативе присоединилось лишь 10% товариществ, то есть около 600 домов в Таллинне, хотя именно жители многоквартирных домов наиболее уязвимы в условиях кризисов.

Как лучше подготовиться к кризисной ситуации?

Квартирному товариществу:

· Проверьте, какими ресурсами товарищество уже располагает.

· Определитесь с потребностями и возможными уязвимыми аспектами товарищества.

· Продумайте, как решить возникшие проблемы.

· Свяжитесь с Таллиннским департаментом муниципальной полиции и попросите совета.

Больше информации см. здесь .

Жителю:

• Обдумайте, как возможное отключение электричества может отразиться на вашем повседневном быте.

• Проверьте домашние запасы (в любой ситуации важно иметь как минимум недельный резерв продуктов, воды и необходимых вещей, позволяющих обеспечить автономность вашей семьи).

• Уделите внимание тому, что жизненно важно: запасам воды, лекарств и других необходимых ресурсов.

Больше информации о подготовке к возможным перебоям с электричеством можно найти здесь .

„Подготовка к кризисам – ответственность каждого из нас. Чем мы осведомленнее и лучше подготовлены, тем в большей безопасности будет чувствовать себя наше общество и тем спокойнее будем мы сами“, – добавила Юрченко.

Управа района Ласнамяэ также обращает внимание на то, что в последнее время активизировались телефонные мошенники, которые используют подготовку Эстонии к синхронизации электросети с частотой континентальной Европой, чтобы выманивать деньги у доверчивых людей. Поэтому важно не терять бдительности и ориентироваться исключительно на официальные источники информации, такие как официальный сайт Elering или сайт управления кризисными ситуациями Таллиннского департамента муниципальной полиции.

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