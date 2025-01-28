„Не хватает на лекарства и нормальную еду“: эстонские пенсионеры недовольны своей пенсией и вынуждены экономить на продуктах?

Экономия на всем – 4 упоминания. Некоторые пенсионеры упоминают, что их стиль жизни вынужденно становится минималистичным, с отказом от многих привычных вещей.

Социальное расслоение и несправедливость . Поднимаются вопросы о том, что пенсии не соответствуют стажу работы, высокие налоги и цены усугубляют социальное неравенство.

Недоступность новой одежды и обуви . Покупка новой одежды или обуви многим пенсионерам недоступна, часто приходится носить старые вещи или приобретать их в секонд-хендах.

Недоступность культурной жизни и отдыха . Многие жалуются, что им недоступны культурные мероприятия, посещение театров, концертов, путешествия или даже встреча с друзьями.

Лекарства и медицинские расходы . Покупка рецептурных лекарств и других медицинских средств — одна из основных статей расходов, но на качественные медицинские услуги (например, стоматологию) денег часто не хватает.

Питание (основные продукты) . Многим хватает пенсии только на самые необходимые продукты питания, часто отмечают покупки по скидкам или просроченные товары. При этом 3 человека упомянули, что фрукты, овощи, мясо и другие важные продукты питания часто становятся роскошью.

Оплата коммунальных услуг . Пенсионеры часто говорят, что значительная часть пенсии уходит на оплату жилья, электроэнергии, интернета и другие обязательные коммунальные платежи.

Мы выделили 10 основных тем, которые упоминались в ответах.

Так, 52 из 58 человек, принявших участие в опросе, выразили недовольство своей пенсией. Большинство комментариев содержит жалобы, что её не хватает даже на то, чтобы покрыть базовые потребности. Только в нескольких ответах говорится, что размер пенсии удовлетворяет человека или упоминается о поддержке со стороны семьи, что помогает облегчить финансовую ситуацию. Шесть человек прямо указали, что покупают просроченные продукты либо недоедают. Чаще всего люди писали, что пенсия уходит на оплату коммунальных услуг, покупку самых необходимых продуктов и лекарств, но при этом денег не хватает на полноценное питание, одежду, медицинские услуги и культурную жизнь.

Страхи перед будущим (рост налогов и цен). Пенсионеры боятся будущего из-за растущих налогов и цен, особенно обсуждается возможный налог на недвижимость.

Поддержка от семьи. Лишь немногие упоминают, что их поддерживают дети или близкие, что позволяет им вести более комфортную жизнь.

Недовольство правительством и социальной политикой. Некоторые пенсионеры выражают сильное недовольство действиями правительства, указывая на несправедливость системы, рост цен и налогов, а также на отсутствие внимания к проблемам пожилых людей.

„Покупаю просроченную еду". Что именно говорят люди о своем положении?

Вот некоторые из ответов людей, которые откликнулись на наш призыв.

„Заплатить за бытовые услуги 42% от пенсии, экономное питание, отказ от всех культурных мероприятий, кроме бесплатных. Невозможно посещение зубных врачей. Пенсия 743. Все остальное недоступно пенсионерам в Эстонии. Еще не вступили в силу все налоги. Социальное расслоение в стране приобрело невиданные масштабы“.

„Из за инвалидности, у меня пенсия очень маленькая. Хватает на оплату жилья, лекарств и других счетов. И приходится выживать“

„Оплатить коммуналку, купить лекарства и просрочку мясную в магазине“.

„Мы оба пенсионеры с мужем, нам пока хватало, но в этом году будет трудно, цены и налоги повысили...“

„Оплата коммунальных услуг, очень скромное питание. И все!“

„У меня пенсия 537.07, вот и подумайте, на что хватает этой пенсии? А работала я с 15 лет до 62“.

„А на что хватит 500 евро? Такая пенсия за 44 года стажа. Пусть и называется гибкая. Платил налоги все года, и что получил“.

„На оплату коммунальных услуг, самые необходимые лекарства и недорогие продукты“

„Вы все пишете про среднюю пенсию в 785 евро, а у меня пенсия 708 евро. 8 лет я вынуждена была работать почтальоном по семейным обстоятельствам, так мне вместо стажа 8 лет добавили только 4 к пенсии из-за низкой зарплаты. Правильно ли это? И, конечно, пенсии не хватает“.

„На оплату квартиры и минимум еды... О фруктах и других витаминах остались только воспоминания“.