„Не хватает на лекарства и нормальную еду“: эстонские пенсионеры недовольны своей пенсией и вынуждены экономить на продуктах?(1)
Недавно RusDelfi провел опрос среди читателей на тему размера пенсий. На него ответило более 50 человек, и практически в каждом сообщении можно было увидеть один посыл: размера пенсий не хватает.
Так, 52 из 58 человек, принявших участие в опросе, выразили недовольство своей пенсией. Большинство комментариев содержит жалобы, что её не хватает даже на то, чтобы покрыть базовые потребности. Только в нескольких ответах говорится, что размер пенсии удовлетворяет человека или упоминается о поддержке со стороны семьи, что помогает облегчить финансовую ситуацию. Шесть человек прямо указали, что покупают просроченные продукты либо недоедают. Чаще всего люди писали, что пенсия уходит на оплату коммунальных услуг, покупку самых необходимых продуктов и лекарств, но при этом денег не хватает на полноценное питание, одежду, медицинские услуги и культурную жизнь.
Мы выделили 10 основных тем, которые упоминались в ответах.
Оплата коммунальных услуг. Пенсионеры часто говорят, что значительная часть пенсии уходит на оплату жилья, электроэнергии, интернета и другие обязательные коммунальные платежи.
Питание (основные продукты). Многим хватает пенсии только на самые необходимые продукты питания, часто отмечают покупки по скидкам или просроченные товары. При этом 3 человека упомянули, что фрукты, овощи, мясо и другие важные продукты питания часто становятся роскошью.
Лекарства и медицинские расходы. Покупка рецептурных лекарств и других медицинских средств — одна из основных статей расходов, но на качественные медицинские услуги (например, стоматологию) денег часто не хватает.
Недоступность культурной жизни и отдыха. Многие жалуются, что им недоступны культурные мероприятия, посещение театров, концертов, путешествия или даже встреча с друзьями.
Недоступность новой одежды и обуви . Покупка новой одежды или обуви многим пенсионерам недоступна, часто приходится носить старые вещи или приобретать их в секонд-хендах.
Социальное расслоение и несправедливость . Поднимаются вопросы о том, что пенсии не соответствуют стажу работы, высокие налоги и цены усугубляют социальное неравенство.
Экономия на всем – 4 упоминания. Некоторые пенсионеры упоминают, что их стиль жизни вынужденно становится минималистичным, с отказом от многих привычных вещей.
Страхи перед будущим (рост налогов и цен). Пенсионеры боятся будущего из-за растущих налогов и цен, особенно обсуждается возможный налог на недвижимость.
Поддержка от семьи. Лишь немногие упоминают, что их поддерживают дети или близкие, что позволяет им вести более комфортную жизнь.
Недовольство правительством и социальной политикой. Некоторые пенсионеры выражают сильное недовольство действиями правительства, указывая на несправедливость системы, рост цен и налогов, а также на отсутствие внимания к проблемам пожилых людей.
„Покупаю просроченную еду". Что именно говорят люди о своем положении?
Вот некоторые из ответов людей, которые откликнулись на наш призыв.
„Заплатить за бытовые услуги 42% от пенсии, экономное питание, отказ от всех культурных мероприятий, кроме бесплатных. Невозможно посещение зубных врачей. Пенсия 743. Все остальное недоступно пенсионерам в Эстонии. Еще не вступили в силу все налоги. Социальное расслоение в стране приобрело невиданные масштабы“.
„Из за инвалидности, у меня пенсия очень маленькая. Хватает на оплату жилья, лекарств и других счетов. И приходится выживать“
„Оплатить коммуналку, купить лекарства и просрочку мясную в магазине“.
„Мы оба пенсионеры с мужем, нам пока хватало, но в этом году будет трудно, цены и налоги повысили...“
„Оплата коммунальных услуг, очень скромное питание. И все!“
„У меня пенсия 537.07, вот и подумайте, на что хватает этой пенсии? А работала я с 15 лет до 62“.
„А на что хватит 500 евро? Такая пенсия за 44 года стажа. Пусть и называется гибкая. Платил налоги все года, и что получил“.
„На оплату коммунальных услуг, самые необходимые лекарства и недорогие продукты“
„Вы все пишете про среднюю пенсию в 785 евро, а у меня пенсия 708 евро. 8 лет я вынуждена была работать почтальоном по семейным обстоятельствам, так мне вместо стажа 8 лет добавили только 4 к пенсии из-за низкой зарплаты. Правильно ли это? И, конечно, пенсии не хватает“.
„На оплату квартиры и минимум еды... О фруктах и других витаминах остались только воспоминания“.
„Оплатить коммуналку, интернет, электричество. Лекарства и на питание без излишеств. Не хватает - на одежду, обувь, косметику и в кафе с внуками“.
„Еда, лекарства и коммунальные платежи. Покупаю просроченную еду“.
„Не хватает на лекарства, культурную жизнь, отдых вне дома и нормальную еду!“
„Я могу позволить себе все! Крупные бытовые приборы и товары для дома мне подарены моими взрослыми сыновьями, в новую квартиру, которую мне купил младший сын. То, что не очень дорого, для благоустройства и дизайна квартиры я покупаю сама, через интернет- магазин. На День матери от трех сыновей получаю нужные мне подарки. Продукты покупаю те, что я хочу, проблема только в том, что в силу возраста и болезней, множества лекарств, у меня практически нет аппетита, поэтому трудно выбрать, что я хочу покушать, но, если я что-то захотела, на цену не смотрю. Мясо и курицу и изделия из них не ем 6 лет, только рыбу и что-то из других продуктов. Мне 70 лет, в принципе, на жизнь не жалуюсь“.
„Хватает на оплату жилья и коммунальных услуг, на покупку рецептурных лекарств, продукты покупаю по скидкам и кампаниям, пенсия 686 евро“.
„Коммунальные и прочие необходимые платежи, электроэнергия, телефон, интернет, страховка за квартиру, лекарства, скромная продуктовая корзина“.
„Коммунальные платежи + продукты - и нет пенсии. Лекарства, одежда, обувь и прочие товары - это как у кого. Пенсии, как и зарплаты, у всех разные, но у большинства только чтобы хоть как-то выжить, во многом себе отказывая“.
Какие льготы и выплаты положены людям пенсионного возраста?
С этим вопросом мы обратились к Департаменту социального страхования и получили подробные разъяснения.
„Со стороны Департамента социального страхования для пенсионеров по старости предусмотрена государственная скидка на приобретение вспомогательных средств, к которым относятся, например, инвалидные коляски, слуховые аппараты, подгузники, протезы, костыли и так далее, - поясняет представитель ведомства. - Лицам, достигшим возраста пенсии по старости, для получения вспомогательного средства не требуется иметь инвалидность или пониженную трудоспособность. Условия для получения скидки, ее размер, перечень вспомогательных средств и поставщики находятся тут.
При определенных условиях пенсионеры могут получать надбавку к пенсии. Прочитать подробнее об этом можно тут.
Если пенсионер по старости проживает, согласно Регистру народонаселения, один в период с 1 апреля по 30 сентября и его пенсия составляет менее 947 евро в месяц, то вместе с октябрьской пенсией он получит 200 евро в качестве пособия для одиноко проживающего пенсионера. Подробнее о том, как получить это пособие, смотрите тут.
Люди в возрасте пенсионера по старости и те, кто достигнет этого возраста в текущем году, освобождены в 2025 году от уплаты подоходного налога на сумму 776 евро, для остальных категорий жителей трудоспособного возраста эта ставка составляет 654 евро.
Человеку в возрасте пенсии по старости с недостатком здоровья мы выплачиваем социальное пособие в размере от 12 до 40 евро в месяц, в зависимости от степени тяжести недостатка здоровья. Ставки пособий можно посмотреть здесь.
Для людей пенсионного возраста с установленной степенью нарушения здоровья в Департаменте социального страхования имеется услуга социальной реабилитации, лимит которой составляет 1275 евро в календарный год. Если услуга предоставляется в виде программы, лимит составляет до 1800 евро в календарный год. Подробнее можно прочитать здесь.
Поддержка пожилых людей ведется на уровне самоуправлений и зависит от возможностей конкретного самоуправления. Например, всем пожилым жителям Таллинна выплачивается надбавка к пенсии в размере 200 евро в год. Пенсионная доплата (также известная как „подарок на день рождения“) — это универсальное пособие, которое выплачивается один раз в год, в месяц, предшествующий месяцу рождения получателя. Надбавка к пенсии предоставляет льготы, например, в некоторых аптеках, автомастерских и при замене шин.
Полный список того, что Таллинн предлагает своим пожилым жителям можно найти по ссылке.
В Нарве существует городское пособие, которое раз в год выплачивается всем лицам, получающим пенсию по старости; досрочную пенсию по старости; пенсию по старости на льготных условиях; пенсию по нетрудоспособности (с 16 лет); пенсию по потере кормильца; пенсию по выслуге лет; народную пенсию; частичную или отсутствующую трудоспособность. Размер пособия составляет 25 евро. Условия для получения можно найти тут.
Не только у пожилых, но и у всех нуждающихся на территории всех самоуправлений есть возможность ходатайствовать о прожиточном минимуме. Скидки для пенсионеров по старости существуют у частных и государственных учреждений культуры при предъявлении пенсионного удостоверения. Частный бизнес также проводит собственные кампании для пенсионеров, например, устраивает для них скидки в определенные дни недели или месяца“.