В Нарве предприниматели вынуждены повышать цены. Исключений мало(6)
Предприниматели и собственники небольших бизнесов в Нарве стоят перед выбором: повышать цены на свои услуги с риском потерять часть клиентов или оставить как есть, но получать меньше прибыли или не получать ее вовсе, но хотя бы продержаться в самый сложный зимний период. RusDelfi поговорил о повышении цен с мастерами из сферы красоты, владельцами кафе и маклером.
Ольга Богданова, владелица салона красоты Beautylab&Shop, не рискует поднимать цены на услуги. Она рассказывает, что количество посещений ее салона резко упало с октября прошлого года. Если раньше женщины приходили на маникюр довольно стабильно - раз в месяц и делали маникюр с гель-лаком, то с осени чаще стали просить снять гель с ногтей, и теперь они обращаются за маникюром реже.
„Один раз красят волосы дома, а на второй приходят к нам - так они экономят“.
Богданова работает в сфере красоты уже 20 лет и первый раз столкнулась с тем, что женщины стали просить подобрать им такую краску для волос, которую они могут купить в магазине для самостоятельного окрашивания. „Они один раз красят волосы дома, а на второй приходят к нам - так они экономят, поэтому я не могу поднимать цены, если сделаю это, то просто выпаду из конкурентного рынка“, - поясняет Ольга.
Богданова работает в сфере красоты уже 20 лет и первый раз столкнулась с тем, что женщины стали просить подобрать им такую краску для волос, которую они могут купить и в магазине для самостоятельного окрашивания. „Они один раз красят волосы дома, а на второй приходят к нам, так они экономят, поэтому я не могу поднимать цены, если сделаю это, то просто выпаду из конкурентного рынка“, - поясняет Ольга.
„Молим бога, чтобы температура на улице не понижалась, иначе счета будет совсем гигантскими“.
Салон Богдановой работает в Нарве с января 2020 года. За это время, по подсчетам мастера, коммунальные платежи увеличились примерно на 280%. Когда она начинала работать, то платила за отопление 250 евро в зимний период, в 2022 году около 350 евро, а теперь это сумма 650-700 евро. Например, за декабрь прошлого года счет за отопление пришел на 672 евро. „Молим бога, чтобы температура на улице не понижалась, иначе счета будет совсем гигантскими“, - говорит Ольга.
Салон Богдановой расположен в жилом доме, в котором в основном живут пенсионеры. Они не могут вкладывать деньги в реновацию, так что говорить об утеплении дома и снижении оплаты за коммуналку говорить не приходится. К ее счастью, владелица помещения, в котором находится салон, не повышает стоимость аренды. „За пять лет, что я снимаю помещение у нее, стоимость аренды увеличилась лишь однажды, она понимает, что если поднять цену, я не смогу платить и уеду, а она вряд ли сейчас найдет кого-то другого на это помещение, и вот только за отопление почти 700 евро ежемесячно ей придется платить самой, а если не заплатит, то за два-три месяца это будет долг 2000 евро, а это серьезная сумма и для человека, и для всего дома, который при долгах могут признать банкротом“, - говорит Богданова.
„Сейчас главное - остаться на рынке, о прибыли говорить не приходится“.
Еще один момент отмечает Богданова, который объединяет и Нарву, и Таллинн: парикмахер может поехать учиться к мастеру международного уровня в другую страну и оплатить его дорогой семинар, повысить свой уровень мастерства, но потом вернется и все равно не сможет увеличить цены на стрижки, потому что условно за 70 евро к ней никто не придет. „В Финляндии, например, стрижка обычно стоит 70 евро, а у нас мастер даже 35 евро не может поставить, потому что это дорого для клиентов“, - объясняет ситуацию Ольга. Поэтому, по ее мнению, сейчас главное - остаться на рынке, о прибыли говорить не приходится.
На 1-2 евро была вынуждена поднять цены на некоторые процедуры нарвский мастер маникюра Юлия. „Это те процедуры, на которые нужно тратить больше материалов, а они сильно выросли в цене“, - говорит Юлия. Она арендует помещение в салоне в центре города. По ее словам ей повезло, что аренду собственница салона не повышает, иначе пришлось бы еще больше увеличить стоимость маникюра и педикюра для клиентов, а это было бы уже слишком.
„За последние два года цены на продукты выросли больше, чем на 100%“
Александр Губер, владелец кафе „Муна“, которое расположено в Нарвском колледже, рассказывает, что был вынужден немного поднять стоимость основных блюд, иначе просто не справиться. Но постарался сделать это так, чтобы было почти не заметно. Например, блюда дневного предложения выросли в цене на 40-50 центов, чашка кофе - на 20 центов.
„Цены на продукты растут, по-хорошему надо еще поднять (стоимость), но мы не можем, у людей большие расходы“.
„Решились, потому что цены на продукты растут, по-хорошему надо еще поднять, но мы не можем, у людей большие расходы: был Новый год, налоги выросли, стоимость отопления, мы все понимаем, - объясняет Губер. - Но и на нас тоже давит ответственность: надо платить зарплаты, аренду, налоги“.
Александр говорит, что в основном они повысили стоимость блюд из дневного предложения, чтобы просто удержаться на плову, потому что оно не приносит прибыли кафе, если не подняли бы цены, то перестали бы даже просто окупать вложенное. „За последние два года цены на продукты выросли больше, чем на 100%, - комментирует Губер. - Мы меньше зарабатываем, когда не повышаем цены соразмерно с этим, а ведь нужна подушка безопасности в любом бизнесе, но поднять сильно тоже не можем“.
Пока не изменились цены в новом нарвском кафе Oven, но владелицы кафе говорят, что вынуждены будут сделать это вскоре. „Немного, но придется повысить цены, так как продукты значительно подорожали, а также выросли расходы на электричество, - рассказывают Екатерина и Евгения, открывшие кафе весной прошлого года. - Что касается аренды, у нас заключен договор с фиксированной ставкой, которая автоматически повышается на 10% каждый год. К счастью, количество наших гостей пока не уменьшилось. Мы всегда с нетерпением их ждем, и они к нам приходят“.
„Я не вижу необходимости поднимать свои цены в такой ситуации“
Стоимость услуг, связанных с недвижимостью, пока в Нарве не растет, но сохранится это или нет - неизвестно. Маклеры, как правило, снимают офисы, у них есть транспортные расходы, как и все люди они ходят в магазины и платят коммунальные платежи.
Ольга Рудницкая, нарвский маклер, говорит, что она на сделки, связанные с продажей квартир не повышает свои цены, а за сделки по съему квартир - даже немного снизила гонорар. Он стал меньше, чем месячная оплата за снимаемую клиентом квартиру.
„У меня есть клиенты, я не гоняюсь за ними, и так коммунальные платежи зимой были немаленькими, теперь после повышения тарифа на отопление, они еще возросли, я не вижу необходимости поднимать свои цены в такой ситуации“, - поясняет Ольга. Она рассказывает, что рекомендует своим клиентам, кто сдает квартиры, на зимний период немного уменьшать арендую плату для квартиросъемщиков, которым сложно платить коммуналку из-за высокой стоимости отопления. По ее словам, 90% собственников идет на это и в договоре фиксируется: зимой - одна цена за аренду, летом - другая.
Квартиры, которые выставлены на продажу без ремонта и где никто не живет, падают в цене, нельзя сказать, что у этого есть единственная причина-
„Кроме того, сейчас, и эта тенденция заметна с осени, квартиры, которые выставлены на продажу без ремонта и где никто не живет, падают в цене, нельзя сказать, что у этого есть единственная причина, но тенденция очевидна“, - делится Ольга. То, что квартиры начали продавать россияне, этого она не замечает. По мнению маклера, это связано чаще с тем, что раньше люди оставляли квартиры для своих детей или внуков, платили коммунальные платежи за них и не волновались, но у одних дети решили, что не вернутся жить в Нарву, а другие поняли, что платить каждый месяц высокую коммуналку - это нереально, и решили избавиться от недвижимости. Но это, как правило, касается квартир без ремонта. Если с ремонтом, то стоимость квартир в Нарве не падает, отмечает маклер.
О том, какие новые налоги появились в 2025 году и как увеличились цены на многие продукты и услуги, RusDelfi писал в начале января Большой гид по 2025 году: что случится с налогами, пособиями, пенсиями и ценами в Эстонии