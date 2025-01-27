В Нарве предприниматели вынуждены повышать цены. Исключений мало

Ольга Богданова, владелица салона красоты Beautylab&Shop, не рискует поднимать цены на услуги. Она рассказывает, что количество посещений ее салона резко упало с октября прошлого года. Если раньше женщины приходили на маникюр довольно стабильно - раз в месяц и делали маникюр с гель-лаком, то с осени чаще стали просить снять гель с ногтей, и теперь они обращаются за маникюром реже.

„Один раз красят волосы дома, а на второй приходят к нам - так они экономят“.

Богданова работает в сфере красоты уже 20 лет и первый раз столкнулась с тем, что женщины стали просить подобрать им такую краску для волос, которую они могут купить в магазине для самостоятельного окрашивания. „Они один раз красят волосы дома, а на второй приходят к нам - так они экономят, поэтому я не могу поднимать цены, если сделаю это, то просто выпаду из конкурентного рынка“, - поясняет Ольга.

Богданова работает в сфере красоты уже 20 лет и первый раз столкнулась с тем, что женщины стали просить подобрать им такую краску для волос, которую они могут купить и в магазине для самостоятельного окрашивания. „Они один раз красят волосы дома, а на второй приходят к нам, так они экономят, поэтому я не могу поднимать цены, если сделаю это, то просто выпаду из конкурентного рынка“, - поясняет Ольга.

„Молим бога, чтобы температура на улице не понижалась, иначе счета будет совсем гигантскими“.

Салон Богдановой работает в Нарве с января 2020 года. За это время, по подсчетам мастера, коммунальные платежи увеличились примерно на 280%. Когда она начинала работать, то платила за отопление 250 евро в зимний период, в 2022 году около 350 евро, а теперь это сумма 650-700 евро. Например, за декабрь прошлого года счет за отопление пришел на 672 евро. „Молим бога, чтобы температура на улице не понижалась, иначе счета будет совсем гигантскими“, - говорит Ольга.