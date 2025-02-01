8 февраля мы откроем новую страницу в истории страны. Что означает выход из российского частотного диапазона?

Страны Балтии уже несколько лет не покупают электроэнергию у России и не продают ее в Россию, однако продолжали работать в системе, в которой частоту регулирует восточный сосед. Мы все еще зависим от России в плане обеспечения стабильности нашей электросистемы.

Когда в конце декабря якорем судна был поврежден подводный электрокабель EstLink2, и мы не смогли получать электроэнергию из Финляндии, поначалу электроэнергия поступала с российских электростанций. Как следует из данных Elering, если до повреждения подводного кабеля из Эстонии в Россию еще поступало электричество, то после инцидента из Ленинградской области в Эстонию поступило до 414 мегаватт электроэнергии. Это в полтора раза больше, чем может произвести электростанция Аувере, работая на полную мощность.