Новости Эстонии
01.02.2025, 09:37

8 февраля мы откроем новую страницу в истории страны. Что означает выход из российского частотного диапазона?

 (63)
Самое большое, что может пойти не так: энергосистеме придется функционировать в режиме острова в течение 33 часов, когда Эстония не будет подключена ни к российскому, ни к европейскому частотному диапазону.
Самое большое, что может пойти не так: энергосистеме придется функционировать в режиме острова в течение 33 часов, когда Эстония не будет подключена ни к российскому, ни к европейскому частотному диапазону.
ФОТО: Kevin Melk | Delfi Meedia

Через неделю в истории Эстонии произойдет важное событие — 8 февраля мы отключимся от российской электросистемы. О том, что это значит, как выглядит в реальности, пишет Delfi Ärileht.

Страны Балтии уже несколько лет не покупают электроэнергию у России и не продают ее в Россию, однако продолжали работать в системе, в которой частоту регулирует восточный сосед. Мы все еще зависим от России в плане обеспечения стабильности нашей электросистемы.

Когда в конце декабря якорем судна был поврежден подводный электрокабель EstLink2, и мы не смогли получать электроэнергию из Финляндии, поначалу электроэнергия поступала с российских электростанций. Как следует из данных Elering, если до повреждения подводного кабеля из Эстонии в Россию еще поступало электричество, то после инцидента из Ленинградской области в Эстонию поступило до 414 мегаватт электроэнергии. Это в полтора раза больше, чем может произвести электростанция Аувере, работая на полную мощность.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (63)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии