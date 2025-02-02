С надеждой на чудо: с 1 января Касса здоровья финансирует новые больничные и рецептурные льготные лекарства

„Здравствуйте. Я слышала в новостях, что список компенсируемых Кассой здоровья лекарств для онкологических больных расширен. Какие именно лекарства пополнили список?

У меня давно болеет мама, и я хотела бы спросить ее лечащего врача, не подойдет ли ей что-то из этого списка. Всегда есть надежда на чудо-средство, а лекарства для лечения рака ужасающе дорого стоят…“,– спрашивает редакцию Людмила.

От редакции:

С 1 января Касса здоровья финансирует новые больничные и рецептурные льготные лекарства, которые улучшат возможности лечения целого ряда серьезных и редких заболеваний. В 2025 году Касса здоровья выделила на больничные и рецептурные льготные лекарства почти 340 миллионов евро.

В список финансируемых препаратов для лечения онкологических заболеваний был добавлен препарат „Энхерту“, который используют для лечения неоперабельного или метастатического HER2-положительного рака груди. Он предназначен для взрослых пациентов, ранее получивших один курс анти-HER2-терапии.

„В Эстонии около 30 пациентов нуждаются в этом лекарстве, и до сих пор для лечения их использовали альтернативный препарат „Кадсила“. Добавление „Энхерту“ в список льготных лекарств продлит жизнь пациентов и в большей степени улучшит качество их жизни“, – говорит руководитель отдела услуг компенсации расходов на лекарства Кассы здоровья Геттер Харк.

В первый год расходы Кассы здоровья на лечение таких пациентов составит примерно 1,2 миллиона евро.

Также началось финансирование еще одного важного препарата от рака эндометрия под названием „Джемперли“, который в течение года поможет в общей сложности 23 пациенткам. Это лекарство снижает риск смерти на 68% по сравнению с применением химиотерапии (по данным исследования, которое продлилось три года).

В 2025 году также станет доступным препарат для лечения агрессивной лимфомы „Колумви“, который поможет процессу лечения в общей сложности восьми пациентов.

„Помимо вышеперечисленного, мы добавили в перечень компенсируемых медицинских услуг препараты для лечения рака легких и пищевода, а также миелолейкоза, – добавляет Харк. – Общая сумма расходов на компенсацию этих препаратов – два миллиона евро“.

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