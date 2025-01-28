„Займитесь экономикой страны! Хотя проще заниматься травлей русского языка“. Читатели RusDelfi рассказали, на чем им приходится экономить из-за кризиса

По данным Департамента статистики, в 2024 году средняя инфляция в Эстонии составила 3,5%. При этом индекс потребительских цен в Эстонии вырос по сравнению со средним значением 2023 года на 3,5%. В декабре 2024 года индекс потребительских цен вырос по сравнению с ноябрем 2024 года на 0,1%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на 3,9%. Товары в декабре подорожали в годовом сравнении на 3,2%, а услуги — на 5,1%.