Новости Эстонии
22.01.2025, 09:51

Инватакси не для мужчины с ампутированной ногой и больной раком женщины. Чиновники: они — не инвалиды

 (2)
Минсоцдел: это не согласуется с законом
По словам Хейнара Кивила, протез натирает культю, и поэтому он не может долго им пользоваться.
По словам Хейнара Кивила, протез натирает культю, и поэтому он не может долго им пользоваться.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В Таллинне услугой инватранспорта могут пользоваться только те люди, которые официально имеют инвалидность. Но это не согласуется с законом, утверждает Министерство социальных дел.

По решению Департамента социального страхования (SKA) Хейнар Кивила, у которого ампутирована голень, больше не имеет инвалидности. Не установили инвалидность и у больной раком третьей стадии женщины, которая нуждается в посторонней помощи и услугах инватранспорта.

„Я ни на что не жалуюсь, вот только без инвалидности мне не дают карту, на основании которой я мог бы воспользоваться инватакси“, - сказал Хейнар Кивила, не теряющий оптимизма, несмотря на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться. Проблемы с ногами начались у него из-за диабета, и в 2018 году ему ампутировали ногу. После операции Хейнару Кивила назначили тяжелую степень инвалидности. Сейчас он проходит очередное обследование: из-за высокой нагрузки на вторую ногу страдает сильными болями.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии