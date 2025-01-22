Инватакси не для мужчины с ампутированной ногой и больной раком женщины. Чиновники: они — не инвалиды

По решению Департамента социального страхования (SKA) Хейнар Кивила, у которого ампутирована голень, больше не имеет инвалидности. Не установили инвалидность и у больной раком третьей стадии женщины, которая нуждается в посторонней помощи и услугах инватранспорта.

„Я ни на что не жалуюсь, вот только без инвалидности мне не дают карту, на основании которой я мог бы воспользоваться инватакси“, - сказал Хейнар Кивила, не теряющий оптимизма, несмотря на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться. Проблемы с ногами начались у него из-за диабета, и в 2018 году ему ампутировали ногу. После операции Хейнару Кивила назначили тяжелую степень инвалидности. Сейчас он проходит очередное обследование: из-за высокой нагрузки на вторую ногу страдает сильными болями.