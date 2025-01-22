22.01.2025, 09:51
Инватакси не для мужчины с ампутированной ногой и больной раком женщины. Чиновники: они — не инвалиды(2)
Минсоцдел: это не согласуется с законом
ФОТО: | Delfi Meedia
В Таллинне услугой инватранспорта могут пользоваться только те люди, которые официально имеют инвалидность. Но это не согласуется с законом, утверждает Министерство социальных дел.
По решению Департамента социального страхования (SKA) Хейнар Кивила, у которого ампутирована голень, больше не имеет инвалидности. Не установили инвалидность и у больной раком третьей стадии женщины, которая нуждается в посторонней помощи и услугах инватранспорта.
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