Потребность есть, но денег нет. В Эстонии предложили способ решения проблемы нехватки ночных дежурных аптек

В Эстонии круглосуточно открыты три аптеки: две в Таллинне (на Тынисмяги и в Ласнамяэ ) и одна в Тарту . Это означает, что в небольших городах, сельских регионах и на островах нет возможности по ночам купить товары для оказания первой помощи и лекарства. Дежурных аптек в Эстонии так мало прежде всего по двум основным причинам.

Во-первых потому, что ночью потребность в услугах аптек относительно невелика, потому что лекарства в основном покупаются в дневное время, и в критических случаях чаще всего используют скорую помощь или аптеки больниц, где есть доступ к жизненно важным лекарствам. Во-вторых, содержать круглосуточную аптеку дорого. Помимо более высоких затрат на рабочую силу, увеличение продолжительности работы влечет за собой и большие административные расходы и расходы на различные виды энергии, которые сложно покрыть при невысоком спросе.