От Бетховена до белого аиста: кого и что изобразят на новых евробанкнотах

„Мы рады представить мотивы, отражающие нашу приверженность Европе, ее культурному наследию и природной среде, — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. — Новые банкноты символизируют наше единство и разнообразие, которые делают нас сильными“.

Тема „Европейская культура“ будет посвящена выдающимся личностям и культурным традициям Европы, пишет латвийский Delfi. На банкнотах появятся портреты известных деятелей, а также сцены, иллюстрирующие культурные события и общественные пространства.

5 евро: греческая оперная певица Мария Каллас, на оборотной стороне — уличные артисты.

10 евро: композитор Людвиг ван Бетховен, а на обороте — детский и юношеский хор на фестивале.

20 евро: учёная Мария Кюри, а на обороте — сцена в классе с учителем и учениками.

50 евро: писатель Мигель де Сервантес, а на обратной стороне — библиотека.

100 евро: художник и инженер Леонардо да Винчи, а на обороте — зрители, наслаждающиеся уличным искусством.

200 евро: писательница и пацифистка Берта фон Зутнер, а на обратной стороне — парк с отдыхающими людьми.

Тема „Реки и птицы“ подчеркивает богатство природных экосистем Европы. Купюры будут иллюстрировать различные этапы развития рек и представлять разнообразие европейских видов птиц, подчеркивая важность защиты природы.

5 евро: горный источник, на обороте — здание Европарламента.

10 евро: водопад или зимородок, на обороте — Европейская комиссия.

20 евро: речная долина или золотистая щурка, на обороте — здание ЕЦБ.

50 евро: белый аист над извилистой рекой, а на обороте — Европейский суд.

100 евро: устье реки и шилоклювка, а на обороте — Совет ЕС.

200 евро: морской пейзаж или северная олуша, на обороте — Европейская счётная палата.

В 2025 году ЕЦБ создаст жюри и объявит конкурс на дизайн банкнот, в котором смогут принять участие художники из всех стран ЕС. Победившие проекты будут выбраны с учетом общественного мнения и экспертной оценки.

Окончательный дизайн банкнот будет утвержден в 2026 году, но в обращение новые купюры поступят лишь спустя несколько лет.

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