„Самый болезненный налог – некомпетентное эстонское правительство“. Как жители Эстонии реагируют на повышение налогового бремени?

Мы проанализировали 49 ответов от наших читателей и готовы поделиться результатами. Так, самым „неудобным“ оказался автоналог, его упомянули 25 раз. Эта тема стала самой обсуждаемой. Читатели считают налог слишком высоким и несправедливым, отмечая, что он становится значительной финансовой нагрузкой. Многие воспринимают его как „государственное воровство“. Кроме того, людей волнуют и другие моменты налоговой политики.