30.01.2025, 18:45
„Самый болезненный налог – некомпетентное эстонское правительство“. Как жители Эстонии реагируют на повышение налогового бремени?
ФОТО: | Õhtuleht
На прошлой неделе RusDelfi провел опрос среди читателей на тему того, какое из недавно введенных налоговых изменений сильнее всего повлияло на жизнь людей. Результат оказался ожидаемым, но неутешительным.
Мы проанализировали 49 ответов от наших читателей и готовы поделиться результатами. Так, самым „неудобным“ оказался автоналог, его упомянули 25 раз. Эта тема стала самой обсуждаемой. Читатели считают налог слишком высоким и несправедливым, отмечая, что он становится значительной финансовой нагрузкой. Многие воспринимают его как „государственное воровство“. Кроме того, людей волнуют и другие моменты налоговой политики.
Уже подписаны?