„Заставить депутатов работать и снизить цены на отопление“. В Нарве больше двухсот человек вышли на акцию протеста

Собравшиеся на Стокгольмской площади люди не только выразили протест против высоких цен на отопление, но активно высказывали мнение, что нарские депутаты не работают и зря получили свой мандат. „Моя цель здесь сегодня - заставить депутатов работать“, - сказала репортеру RusDelfi Татьяна Алексеева.

„Если мы будем молчать, ничего не изменится, - рассуждает Татьяна, инициатор митинга. - Я надеюсь, что у нас получится. В очередной раз, когда я обратилась к Михаилу Стальнухину (депутат Нарвского горсобрания - ред.) с просьбой разобраться в вопросе цен на отопление, он начал мне объяснять, кому мне нужно написать, но ведь это не я должна делать, а, например, он как депутат“. По словам Татьяны, горожане платят деньги депутатам, а они не хотят выполнять свои обязанности. Татьяна хвалит при этом нового мэра Нарвы Катри Райк, которая ходит и общается с Департаментом конкуренции, с представитями Eesti Energia. „Она идет на диалог с нами и на диалог с теми, кто может решить нашу проблему“, - уверенна Алексеева.

„Я верю, что можно изменить ситуацию, если нас услышат в правительстве, поэтому надо громко говорить о наших проблемах, Нарва - не заброшенное село, мы нормальный город“, - говорит организатор митинга. Она напоминает, что петиция, которую она запустила с требованием снизить стоимость отопления, собрала примерно 4000 голосов, что говорит о важности проблемы для нарвитян.

Одна женщина из толпы рассказывает, что в интернете была противоречивая информация о времени проведения митинга. Она нашла новости, в которых начало акции протеста было назначено на 12:00, 14:00 и 16:00. По ее словам, она решила, что правильный вариант - в 12:00, потому что в 16:00 будет уже темно, но на площади в полдень никого не было. Она уходила на два часа, но ее знакомые оставались в ратуше греться и ждать старта митинга. По ее мнению, возможно, людей было даже больше, если бы народ не запутали.