„Заставить депутатов работать и снизить цены на отопление“. В Нарве больше двухсот человек вышли на акцию протеста(9)
Собравшиеся на Стокгольмской площади люди не только выразили протест против высоких цен на отопление, но активно высказывали мнение, что нарские депутаты не работают и зря получили свой мандат. „Моя цель здесь сегодня - заставить депутатов работать“, - сказала репортеру RusDelfi Татьяна Алексеева.
„Если мы будем молчать, ничего не изменится, - рассуждает Татьяна, инициатор митинга. - Я надеюсь, что у нас получится. В очередной раз, когда я обратилась к Михаилу Стальнухину (депутат Нарвского горсобрания - ред.) с просьбой разобраться в вопросе цен на отопление, он начал мне объяснять, кому мне нужно написать, но ведь это не я должна делать, а, например, он как депутат“. По словам Татьяны, горожане платят деньги депутатам, а они не хотят выполнять свои обязанности. Татьяна хвалит при этом нового мэра Нарвы Катри Райк, которая ходит и общается с Департаментом конкуренции, с представитями Eesti Energia. „Она идет на диалог с нами и на диалог с теми, кто может решить нашу проблему“, - уверенна Алексеева.
„Я верю, что можно изменить ситуацию, если нас услышат в правительстве, поэтому надо громко говорить о наших проблемах, Нарва - не заброшенное село, мы нормальный город“, - говорит организатор митинга. Она напоминает, что петиция, которую она запустила с требованием снизить стоимость отопления, собрала примерно 4000 голосов, что говорит о важности проблемы для нарвитян.
Одна женщина из толпы рассказывает, что в интернете была противоречивая информация о времени проведения митинга. Она нашла новости, в которых начало акции протеста было назначено на 12:00, 14:00 и 16:00. По ее словам, она решила, что правильный вариант - в 12:00, потому что в 16:00 будет уже темно, но на площади в полдень никого не было. Она уходила на два часа, но ее знакомые оставались в ратуше греться и ждать старта митинга. По ее мнению, возможно, людей было даже больше, если бы народ не запутали.
Наталья, женщина средних лет, собирает подписи, но не за петицию. По ее словам, хочет передать их мэру. „Ждем Катри Райк, чтобы задать ей вопросы, - говорит она. - Катри говорила в СМИ, что нас любит и будет нам помогать, но как именно она будет помогать нам? Хотим ей сказать, что надоела смена власти в городе. Сама Райк с 2021 года занимает то одно место, то другое в политике города, хотим узнать, как она поможет нам сейчас с отоплением“.
На вопрос репортера, неужели именно мэр может снизить цены на отопление, женщина отвечает, что Райк большой человек в городе, может собрать собрание и чиновники решат этот вопрос, если им поручить, само по себе отопление в городе - это не вопрос государства, цена на него - да, но она будут зависеть и от того, как именно тепло приходит в город. По мнению Натальи, этот вопрос важный, и он не решается ни чиновниками, ни депутатами.
„Катри хочет решить вопрос с отоплением, но при этом говорит, что надо выделить деньги библиотеке, построить дом отдыха на „Ореховой горке“, делает проектное задание для школы, как с такими расходами решать вопрос отопления?“ - удивляется нарвитянка. Наталья также жалуется, что улицу, на которой она живет, не убирают, с этим вопросом она неоднократно обращалась к специалистам горуправы, но ей в основном говорят, что она купила дом не в том месте. Нарвитянку это возмущает, она не понимает, почему чиновники не хотят работать, поэтому готова выходить на акции протеста, чтобы призвать их к работе.
Никита, высокий мужчина лет 30, тоже стоит на Стокгольмской площади, слушает выступления организаторов протестной акции. „Животрепещущая тема, для меня цены на отопление сейчас стали проблемой, думаю, что для всех, кто сюда пришел, тоже, - сообщает он о цели своего участия в митинге. - Думаю, митинг напрямую помочь не сможет, цены установил Департамент конкуренции, но сказать, что я с этими ценами не согласен, считаю, что должен“.
„Я вижу несправедливость по отношению к народу, я вижу, что монополии рулят, не только, кстати, в отношении цен на отопление, поэтому я пришла сюда, такие митинги показывают волеизъявление народа, на нас должны обратить внимание политики в Таллинне“, - говорит Ольга, волонтер партии Koos.
Рядом с ней стоит пенсионерка Людмила, которая считает, что вопрос с ценами на отопление на уровне города не решить, но не горожане должны идти к чиновникам в Таллинне, а депутаты. „В первую очередь депутаты должны отстаивать те вопросы, которые касаются всех, цены на отопление - это как раз важный вопрос, который не решается ими, а должен, - делится мнением Людмила. - Депутаты получили мандат доверия от нас, именно они должны озвучивать проблему города от нашего имени“.
„А что могут сделать депутаты?“ - говорит Катри Райк, которая пришла на митинг, но не вышла к микрофону, а активно общается с горожанами на Стокгольмской площади. „Этот вопрос про отопление надо было обсуждать 15 лет назад, когда все думали, что сланец - это навсегда, - отвечает она репортеру. - В больших городах нашли альтернативу сланцу, как топить город, в Нарве - нет. Но от горсобрания в этом вопросе мало, что зависит. Мы должны обратиться к государству, к Enefit Power, что я и делаю. Скоро будут встречи с министром финансов и с представителями Enefit Power. Надо учитывать стоимость квот на выбросы СО2, повышение налогов и цен, что влияет и на другие города тоже, не только на Нарву. Нам важно, чтобы летом отремонтировали 11 Блок Балтийской электростанции. И у нас проблемы не только с отоплением в городе“.
Пока Катри Райк отвечает на вопросы репортера, к ней подходят нарвитянки и задают свои вопросы: правда ли, что 8 февраля отключат электроэнергию, как утеплять старые дома, в которых очень холодно жить, но платить за утепление не из чего и т.п.
Во время митинга организаторы зачитали обращение горожан к политикам, дали возможность желающим выйти к микрофону и высказать свое мнение. Акция протеста продлилась примерно 40 минут. Кроме Катри Райк и двух депутатов - Андрея Фишера и Яны Кондрашовой, репортер RusDelfi не заметил никого из местных политиков.
Сбор подписей под петицией на портале Rahvaalgatus.ee с требованием „пересмотреть ценовую политику тарифов на горячую воду и отопление для жителей города Нарвы“ продолжится до конца февраля.
О том, как шла подготовка к митингу, RusDelfi писал ранее: „Я собираю свою команду. Нужно продолжать дело Айво“: кто на самом деле хочет вывести людей на протест в Нарве