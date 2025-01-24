„Я собираю свою команду. Нужно продолжать дело Айво“: кто на самом деле хочет вывести людей на протест в Нарве

В интервью RusDelfi Алексеева сказала , что „наша местная власть настолько была занята дележкой власти, что ей было не до нас, не до наших проблем“, поэтому она обратилась за помощью в Koos, так как центристы из Рийгикогу ей отказали. По ее словам, эту партию она знает давно, вместе с ее представителями она была на пикете, который проходил осенью 2 сентября 2023 года в Нарве за отставку Каи Каллас. RusDelfi в своем архиве нашел кадр, где Алексеева в толпе что-то эмоционально объясняет собравшимся вокруг нее людям, на ней значок партии Koos. В 2023 году на пикете партии Петерсона Татьяна называла себя „участником движения Koos“.

Судя по многим видео, Татьяна, действительно, активистка Koos в Нарве, потому что постов с упоминанием партии и ее лидера, который сейчас находится в заключении, много. Алексеева и раньше была недовольна действиями политиков Эстонии. Редакция не может привести все ее высказывания из ТикТока о политической ситуации в Эстонии, потому что часто они содержат ненормативную лексику. На вопрос RusDelfi о том, как Татьяна оценивает работу действующих политиков в стране сейчас, она ответила: „Уровень жизни у нас какой? Несоответствующий. Сидят на руководящих должностях эти политики и ничего не делают, они думают, что можно жить на пенсию 500-600 евро. Вот надо им сделать такой оклад, как они тогда запоют? Начнут что-то делать? В Нарве у нас, у пенсионеров именно такие пенсии, они отдадут 200-300 евро за коммуналку, и как тогда им жить? В Нарве повысились цены не только на отопление, но и на горячую воду. С нынешними ценами можно совсем прекратить мыться“.

Татьяна Алексеева ведет свой ТикТок довольно давно. Например, в закрепленном посте у нее есть видео, снятое у танка, который когда-то стоял по дороге из Нарвы до Нарва -Йыэсуу до момента его принудительной транспортировки в Военный музей, со словами „мы еще боримся и верим“ (сохранена авторская орфография - ред.). Еще в одном видео, на котором Айво Петерсон дарит цветы девушке, Алексеева написала: „И он угроза национальной безопасности? Вы ЧЁ СТЕБЁТЕСЬ?“ Есть видео, в котором на фоне обращения Путина ее семья празднует Новый 2025 год, она называет Ивангород – „наш Ивангород“, когда выкладывает видео с празднования 9 мая. В видео , снятом 9 мая, Алексеева пишет: „Нам ваш день (Европы – он обозначен значком флага Евросоюза) не испортит праздник“. При этом об отношении к российской политике Алексеева сказала RusDelfi только то, что она не поддерживает ее, но в целом относится к ней ровно.

По информации сопредседателя партии Koos и члена ее правления Эдуарда Федотова, Алексеева не состояла прежде и не состоит в партии. Возможно, потому что не имеет эстонского гражданства, предполагает Федотов. Но Алексеева сказала, что эстонское гражданство у нее есть, просто работа политика сложная, тяжелая и нервная, поэтому она не думает о ней. „До выборов далеко, конечно, есть время подумать, но если что-то делать, то собирать молодую команду, не от Koos, не от центристов, не от Стальнухина, просто дать дорогу свежим умам“, – рассказала Татьяна. Она добавила, что занимается общественной деятельностью, какого-то конкретного места работы, кроме MTÜ, у нее нет.

Про свою личную цель организовать пикет Алексеева ответила: „Я хочу открытой ценовой политики, пусть нам объяснят, откуда такие цены? Если это обоснованные цены, то надо просить субсидии у государства, я не политик, я дилетант, но я хочу, чтобы местные политики выполняли свои непосредственные функции“.

По утверждению Федотова, предвыборная кампания ни при чем: „Комментарий Катри Райк – это и есть популистические высказывания, а не удовлетворение просьбы народа“. Федотов имеет в виду слова мэра Нарвы о том, что пикет 1 февраля – это начало предвыборной кампании Koos. „Она нашла „кнопку“, на которую можно нажать, – сказала Райк в среду, 22 января, на встрече с журналистами. – И это не последняя акция, это только начало. Начался предвыборный год, поэтому это не удивительно“.

По словам Федотова, партия сделала официальное заявление в полицию. „Мы назначили ответственных, дежурных, как это полагается, потому что активисты на месте не знали, как это сделать юридически грамотно, – уточнил сопредседатель Koos. – К нам обратилась за помощью Татьяна Алексеева, и мы помогли. В Нарве проживают наши сопартийцы, довольно большое отделение партии у нас там, около 300 человек, мы туда поедем 1 февраля, чтобы поддержать их“.

Мэр Нарвы подтвердила, что и она будет на пикете 1 февраля, чтобы „говорить с людьми“. Алексей Евграфов, депутат Нарвского городского собрания и член Рийгикогу, сказал RusDelfi, что его не будет в городе в этот день, иначе он обязательно пришел бы. На вопрос, вызывает ли у него беспокойство активность в Нарве Koos, он ответил, что не видит их активных действий, но недооценивать любого оппонента неправильно. „Сейчас эта партия держится на бренде одного человека, который находится не на свободе, и люди, которые придут на избирательные участки, если не увидят знакомых имен, не будут голосовать за партию“.

„Единомышленников и сочувствующих партии Koos в горсобрании нет, поэтому вряд ли кто-то из наших депутатов придет поддержать этот пикет, – поделился своим мнением о предстоящем событии депутат Владимир Жаворонков. – Те, кто может реально попытаться что-то изменить в этой ситуации, сейчас ведет переговоры с правительством, а не зовет людей на улицу, ведь что может изменить пикет? Это больше пиар партии“.

Напомним, что пикет запланирован на 1 февраля на 14:00. Он пройдет на Стокгольмской площади в Нарве. А пока идет сбор подписей под петицией о снижении цен на отопление и горячую воду на портале Rahvaalgatus.ee.

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