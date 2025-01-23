„Это не политическое заявление, цена на тепло шокировала, пусть что-то делают“: в Нарве пройдет пикет за снижение тарифа на отопление

„Я не знала, с чего начать, как получить разрешение на пикет, у меня мало опыта в организации событий, наша местная власть настолько была занята дележкой власти, что ей было не до нас, не до наших проблем, и я попросила знакомых из партии Koos мне помочь, вчера мы получили подтверждение, что наш пикет 1 февраля с 14:00 до 16:00 зарегистрирован, пройдет на Стокгольмской площади“, - рассказала RusDelfi Николаева.

„Катри Райк придет, она готова говорить с горожанами, пригласили Павла Рушелюка из АО Narva Soojusvõrk, надеюсь, что придут еще депутаты, мы думаем, кого позвать, надо же что-то делать, счет пришел просто шокирующий в этом месяце, ко мне прибежала соседка в панике, еще обратились люди, потому что знают, что я напористая, вот я и действую, надо, чтобы чиновники занялись своими обязанностями“,- добавила Татьяна.

По ее мнению, даже если в горуправе не поднимут этот вопрос, это все равно простимулирует людей, кто может принимать решения, как-то помочь нарвитянам.

„Я написала также жалобу в Департамент конкуренции, в министерство климата, я предложила пересмотреть ставку для Нарвы на зимний период и для этого подала жалобу в АО Narva Soojusvõrk“, - продолжила активистка из Нарвы.

Мэр Нарвы Катри Райк считает, что это явно политическое, предвыборное мероприятие. „Если пикет зарегистрирован, то он вполне законный, и люди имеют право высказывать свое мнение, мы живем в демократическом обществе, - сказала Райк журналистам. - Я туда приду, людей я не боюсь и хочу быть вместе с горожанами“. Но по мнению мэра, партия Кoos все же делает это в своих политических целях. „Она нашла „кнопку“, на которую можно нажать, – прокомментировала Райк. – И это не последняя акция, это только начало. Начался предвыборный год, поэтому это не удивительно“.