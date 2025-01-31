Осторожно! В Нарве мошенники выдают себя за сотрудников энергокомпаний и проверяющих водяные счетчики

Меры предосторожности

• Не пускайте в дом незнакомцев, никогда нельзя точно знать, каковы их намерения.

• Все сомнительные звонки и личные встречи с мошенниками следует немедленно прерывать, мошенники умеют быть очень убедительными.

• Не отправляйте свои банковские карты или деньги через почтоматы и не передавайте их незнакомым лицам.

• Не забывайте значение пин-кодов: PIN1 — это идентификация личности, а PIN2 — ваша подпись.

• Никогда не вводите PIN-коды по просьбе других людей.

• Не делитесь своими PIN-кодами и не храните их вместе с документами.

• PIN-код своей банковской карты нужно выучить наизусть и хранить информацию о PIN и PUK кодах отдельно от самой карты.