31.01.2025, 16:26
Осторожно! В Нарве мошенники выдают себя за сотрудников энергокомпаний и проверяющих водяные счетчики
ФОТО: | Delfi Meedia
В полицию поступила информация о том, что в Нарве действуют мошенники, которые представляются работниками поставщиков электроэнергии и проверяющими водяные счетчики. Мошенники требуют у владельцев квартир документы и просят ввести личные данные в компьютер.
Похожие схемы мошенничества могут распространиться и в других регионах, поэтому стоит быть осторожными и убедиться, что незнакомые люди не попадут в ваш дом.
Также продолжают поступать звонки на русском языке, в которых мошенники представляются сотрудниками почтовых компаний, банков или электросети. Никуда не исчезли звонки, в которых сообщают о ДТП или других происшествиях с участием близкого человека с целью выманить деньги.