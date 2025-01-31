Новости Ида-Вирумаа
31.01.2025, 16:26

Осторожно! В Нарве мошенники выдают себя за сотрудников энергокомпаний и проверяющих водяные счетчики

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: TERJE LEPP | Delfi Meedia

В полицию поступила информация о том, что в Нарве действуют мошенники, которые представляются работниками поставщиков электроэнергии и проверяющими водяные счетчики. Мошенники требуют у владельцев квартир документы и просят ввести личные данные в компьютер.

Похожие схемы мошенничества могут распространиться и в других регионах, поэтому стоит быть осторожными и убедиться, что незнакомые люди не попадут в ваш дом.

Также продолжают поступать звонки на русском языке, в которых мошенники представляются сотрудниками почтовых компаний, банков или электросети. Никуда не исчезли звонки, в которых сообщают о ДТП или других происшествиях с участием близкого человека с целью выманить деньги.

Меры предосторожности

• Не пускайте в дом незнакомцев, никогда нельзя точно знать, каковы их намерения.

• Все сомнительные звонки и личные встречи с мошенниками следует немедленно прерывать, мошенники умеют быть очень убедительными.

• Не отправляйте свои банковские карты или деньги через почтоматы и не передавайте их незнакомым лицам.

• Не забывайте значение пин-кодов: PIN1 — это идентификация личности, а PIN2 — ваша подпись.

• Никогда не вводите PIN-коды по просьбе других людей.

• Не делитесь своими PIN-кодами и не храните их вместе с документами.

• PIN-код своей банковской карты нужно выучить наизусть и хранить информацию о PIN и PUK кодах отдельно от самой карты.

• Государственные учреждения и компании никогда не запрашивают PIN-коды по телефону или через другие каналы связи (например, по электронной почте).

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии