„Хотел проехать чисто“. Михаил Селевко о седьмом месте на чемпионате Европы

Михаил, который вышел к журналистам после своего брата, прокомментировал свою программу с ноткой разочарования, отметив, что, конечно, хотел большего и стремился проехать чисто. „Конечно, хотелось большего, хотелось проехать без ошибок. Я мог бы проехать чисто. Но на тех прыжках, которые не получились, я вроде бы собрался, но слетел с ноги. Наверное, не все смог контролировать. Но я доволен тем, что показал четверной ритбергер — я долго пытался его исполнить, и вот наконец-то получилось! Очень рад, что отобрался на чемпионат мира, но, возможно, еще не на все 100%“, — сказал Михаил.