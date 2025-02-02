Зимние виды
02.02.2025, 00:14

„Хотел проехать чисто“. Михаил Селевко о седьмом месте на чемпионате Европы

 
Михаил Селевко
Михаил Селевко
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Михаил Селевко занял седьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в Таллинне, с общим результатом 239,00 баллов.

Михаил, который вышел к журналистам после своего брата, прокомментировал свою программу с ноткой разочарования, отметив, что, конечно, хотел большего и стремился проехать чисто. „Конечно, хотелось большего, хотелось проехать без ошибок. Я мог бы проехать чисто. Но на тех прыжках, которые не получились, я вроде бы собрался, но слетел с ноги. Наверное, не все смог контролировать. Но я доволен тем, что показал четверной ритбергер — я долго пытался его исполнить, и вот наконец-то получилось! Очень рад, что отобрался на чемпионат мира, но, возможно, еще не на все 100%“, — сказал Михаил.

Михаил Селевко, который перед произвольной программой занимал шестое место, отметил: „На самом деле, я просто хотел проехать чисто и показать свой максимум. Место для меня не было таким уж важным“.

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