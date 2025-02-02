02.02.2025, 00:14
„Хотел проехать чисто“. Михаил Селевко о седьмом месте на чемпионате Европы
ФОТО: | Delfi Meedia
Михаил Селевко занял седьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в Таллинне, с общим результатом 239,00 баллов.
Михаил, который вышел к журналистам после своего брата, прокомментировал свою программу с ноткой разочарования, отметив, что, конечно, хотел большего и стремился проехать чисто. „Конечно, хотелось большего, хотелось проехать без ошибок. Я мог бы проехать чисто. Но на тех прыжках, которые не получились, я вроде бы собрался, но слетел с ноги. Наверное, не все смог контролировать. Но я доволен тем, что показал четверной ритбергер — я долго пытался его исполнить, и вот наконец-то получилось! Очень рад, что отобрался на чемпионат мира, но, возможно, еще не на все 100%“, — сказал Михаил.
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