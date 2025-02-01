Зимние виды
01.02.2025, 06:49

Тренер чемпионки Европы: у Нины из-за болезни стоял вопрос о жизни и смерти, эта медаль — награда за тяжелейший путь

 
Светлана Варнавская (слева) празднует с Ниной Петрыкиной.
Светлана Варнавская (слева) празднует с Ниной Петрыкиной.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Фигуристка Нина Петрыкина стала чемпионкой Европы в пятницу в Таллинне, установив рекорд Эстонии с 208,18 балла. Тренер Петрыкиной, Светлана Варнавская, которая работает с ней с четырёх лет, после награждения отметила, что эта награда — результат того тяжёлого пути, который Нине пришлось пройти.

Светлана Варнавская поделилась своими мыслями после победы Нины Петрыкиной:

„Как нам сказали: мы сделали историю, наверное, мы действительно сделали историю, потому что, насколько я помню, эстонские фигуристки не завоевывали медали на чемпионатах Европы. В прошлом году Александр привёз серебро из Вильнюса. А Нина в прошлом году не выступала — у неё был перелом ноги. Это было очень печально и грустно смотреть на всё это по телевизору, и поэтому в этом году мы очень сильно напряглись, чтобы показать себя достойно. Мы очень рады, что нам это удалось“, — сказала Варнавская.

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