01.02.2025, 06:49
Тренер чемпионки Европы: у Нины из-за болезни стоял вопрос о жизни и смерти, эта медаль — награда за тяжелейший путь
ФОТО: | Delfi Meedia
Фигуристка Нина Петрыкина стала чемпионкой Европы в пятницу в Таллинне, установив рекорд Эстонии с 208,18 балла. Тренер Петрыкиной, Светлана Варнавская, которая работает с ней с четырёх лет, после награждения отметила, что эта награда — результат того тяжёлого пути, который Нине пришлось пройти.
Светлана Варнавская поделилась своими мыслями после победы Нины Петрыкиной:
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