Зимние виды
01.02.2025, 10:53

ОБЗОР | „Это было чемпионское катание“. Как в Эстонии и России отреагировали на историческую медаль Петрыкиной

 
Нина Петрыкина
Нина Петрыкина
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Нина Петрыкина пишет новую страницу истории Эстонии, став первой фигуристкой из страны, завоевавшей золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию. Как на эту новость отреагировали пользователи Фейсбука, а также читатели портала Sports.ru? Читайте обзор комментариев (в некоторых комментариях сохранена орфография и пунктуация автора).

Большинство пользователей под публикацией RusDelfi в Фейсбуке искренне радовались историческому достижению Нины.

„Теперь хоть все узнают, что Нина Петрыкина фигуристка, а не певица или опальная стендаперша и парковка была заставлена не на концерт, а на соревнования))“.

„Исторический момент в Эстонии! Первое женское Золото! Спасибо,Нина и команда! Вы лучшие!“.

„Молодец, Нина! Ты эту медаль заслужила! Успехов тебе в этом нелегком спорте и болеем за тебя на чемпионате мира! Вперед и только вперед!“.

„Поздравляю с заслуженной золотой медалью, Нина! Ты — наша гордость, гордость Эстонии“.

„Заслуженная победа! И никакие ошибки арбитров не помешали!“.

После завершения произвольной программы российский портал Sports.ru опубликовал новость о том, что Нина Петрыкина стала первой эстонской фигуристкой, которая одержала победу на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Читатели сайта не обошли эту новость стороной и также искренне поздравили эстонскую фигуристку.

„Нина - счастливая, её прямо разрывают эмоции. Надеялась на хороший прокат сегодня после непростого сезона и очень рада, что Нина собралась сегодня. Нину и Эстонию с первым золотом ЧЕ“.

„Умница, Нина. Историческое достижение для страны“.

„Это было чемпионское катание, даже споткнулась и упала по-чемпионски, заставив кучу эстонских и не только сердец замереть. Настоящий боец, с учетом ее травм и болезни. Удачи в будущем, пусть это не единично будет“.

„Нина Петрыкина тренирующаяся у Светланы Варнавской стала первой в истории Эстонии чемпионкой Европы по фигурному катанию.Вроде бы и новость обычная,но в ней прекрасно все“.

„Историческое первое золото Эстонии на ЧЕ по фигурке ! Поздравляю с этим успехом маленькую прибалтийскую страну!“.

Новость на портале RusDelfi о победе Нины Петрыкиной вызвала бурю откликов, в которых, помимо негативных, было много позитивных и теплых комментариев.

„Какая молодец, как уверенно каталась! Мои поздравления, сбылась мечта!“.

„Это победа Эстонии и победа для девочки она выложилась по полной и молодец".

„Ниночка, наша...она молодец-боец. ..Спасибо тебе , за твою победу и крепкую волю , за твой труд , за твоё искусство. Виват!! Нина!!“.

„Нина - большая молодец! Она чемпионка Европы. Это факт! Поздравляем и гордимся нашей чемпионкой! А кто есть, кого нет на этом чемпионате, не имеет значения“.

Под другой новостью на портале Sports.ru, где был опубликован комментарий Нины Петрыкиной, люди также поздравляли ее и выражали удивление тем, что Нину поздравил наш президент.

„Мои поздравления Нине, сегодня ее звездный час! Пусть он не останется единственным, а станет началом чего-то большого и долгого“.

„Надо же, их президент поздравил Нину с золотом! Это класс! Наш президент поздравляет наших чемпионов, это не норм считают на западе! О как“.

„Неужто в Эстонии президент и государство спорт поддерживают? В жисТь не поверю.Нина спалила контору“.

„Поздравляю Нину с заслуженным золотом! Пусть это будет началом победного пути, удачи на ЧМ“.

„Поздравляю Нину с победой! Правда заслужила, болела за нее и нашу Настю. Помню, как ее на ЧМ в 2023 жестко судили, после этого сразу ее запомнила! Хорошая и прежде всего старательная девочка! Желаю еще больше успехов!!!“.

„Молодец, Нина! Есть характер! Это конечно историческое событие и для такой маленькой страны, и очень важное! Нина права, с ее победой много девочек потянутся к фигурному катанию...Нине успехов и здоровья! А выступила на разрыв! Очень рада за нее!“.

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