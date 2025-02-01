ОБЗОР | „Это было чемпионское катание“. Как в Эстонии и России отреагировали на историческую медаль Петрыкиной
Нина Петрыкина пишет новую страницу истории Эстонии, став первой фигуристкой из страны, завоевавшей золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию. Как на эту новость отреагировали пользователи Фейсбука, а также читатели портала Sports.ru? Читайте обзор комментариев (в некоторых комментариях сохранена орфография и пунктуация автора).
Большинство пользователей под публикацией RusDelfi в Фейсбуке искренне радовались историческому достижению Нины.
„Теперь хоть все узнают, что Нина Петрыкина фигуристка, а не певица или опальная стендаперша и парковка была заставлена не на концерт, а на соревнования))“.
„Исторический момент в Эстонии! Первое женское Золото! Спасибо,Нина и команда! Вы лучшие!“.
„Молодец, Нина! Ты эту медаль заслужила! Успехов тебе в этом нелегком спорте и болеем за тебя на чемпионате мира! Вперед и только вперед!“.
„Поздравляю с заслуженной золотой медалью, Нина! Ты — наша гордость, гордость Эстонии“.
„Заслуженная победа! И никакие ошибки арбитров не помешали!“.
После завершения произвольной программы российский портал Sports.ru опубликовал новость о том, что Нина Петрыкина стала первой эстонской фигуристкой, которая одержала победу на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Читатели сайта не обошли эту новость стороной и также искренне поздравили эстонскую фигуристку.
„Нина - счастливая, её прямо разрывают эмоции. Надеялась на хороший прокат сегодня после непростого сезона и очень рада, что Нина собралась сегодня. Нину и Эстонию с первым золотом ЧЕ“.
„Умница, Нина. Историческое достижение для страны“.
„Это было чемпионское катание, даже споткнулась и упала по-чемпионски, заставив кучу эстонских и не только сердец замереть. Настоящий боец, с учетом ее травм и болезни. Удачи в будущем, пусть это не единично будет“.
„Нина Петрыкина тренирующаяся у Светланы Варнавской стала первой в истории Эстонии чемпионкой Европы по фигурному катанию.Вроде бы и новость обычная,но в ней прекрасно все“.
„Историческое первое золото Эстонии на ЧЕ по фигурке ! Поздравляю с этим успехом маленькую прибалтийскую страну!“.
Новость на портале RusDelfi о победе Нины Петрыкиной вызвала бурю откликов, в которых, помимо негативных, было много позитивных и теплых комментариев.
„Какая молодец, как уверенно каталась! Мои поздравления, сбылась мечта!“.
„Это победа Эстонии и победа для девочки она выложилась по полной и молодец".
„Ниночка, наша...она молодец-боец. ..Спасибо тебе , за твою победу и крепкую волю , за твой труд , за твоё искусство. Виват!! Нина!!“.
„Нина - большая молодец! Она чемпионка Европы. Это факт! Поздравляем и гордимся нашей чемпионкой! А кто есть, кого нет на этом чемпионате, не имеет значения“.
Под другой новостью на портале Sports.ru, где был опубликован комментарий Нины Петрыкиной, люди также поздравляли ее и выражали удивление тем, что Нину поздравил наш президент.
„Мои поздравления Нине, сегодня ее звездный час! Пусть он не останется единственным, а станет началом чего-то большого и долгого“.
„Надо же, их президент поздравил Нину с золотом! Это класс! Наш президент поздравляет наших чемпионов, это не норм считают на западе! О как“.
„Неужто в Эстонии президент и государство спорт поддерживают? В жисТь не поверю.Нина спалила контору“.
„Поздравляю Нину с заслуженным золотом! Пусть это будет началом победного пути, удачи на ЧМ“.
„Поздравляю Нину с победой! Правда заслужила, болела за нее и нашу Настю. Помню, как ее на ЧМ в 2023 жестко судили, после этого сразу ее запомнила! Хорошая и прежде всего старательная девочка! Желаю еще больше успехов!!!“.
„Молодец, Нина! Есть характер! Это конечно историческое событие и для такой маленькой страны, и очень важное! Нина права, с ее победой много девочек потянутся к фигурному катанию...Нине успехов и здоровья! А выступила на разрыв! Очень рада за нее!“.