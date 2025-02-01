ОБЗОР | „Это было чемпионское катание“. Как в Эстонии и России отреагировали на историческую медаль Петрыкиной

Большинство пользователей под публикацией RusDelfi в Фейсбуке искренне радовались историческому достижению Нины.

„Теперь хоть все узнают, что Нина Петрыкина фигуристка, а не певица или опальная стендаперша и парковка была заставлена не на концерт, а на соревнования))“.

„Исторический момент в Эстонии! Первое женское Золото! Спасибо,Нина и команда! Вы лучшие!“.

„Молодец, Нина! Ты эту медаль заслужила! Успехов тебе в этом нелегком спорте и болеем за тебя на чемпионате мира! Вперед и только вперед!“.

„Поздравляю с заслуженной золотой медалью, Нина! Ты — наша гордость, гордость Эстонии“.

„Заслуженная победа! И никакие ошибки арбитров не помешали!“.

После завершения произвольной программы российский портал Sports.ru опубликовал новость о том, что Нина Петрыкина стала первой эстонской фигуристкой, которая одержала победу на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Читатели сайта не обошли эту новость стороной и также искренне поздравили эстонскую фигуристку.

„Нина - счастливая, её прямо разрывают эмоции. Надеялась на хороший прокат сегодня после непростого сезона и очень рада, что Нина собралась сегодня. Нину и Эстонию с первым золотом ЧЕ“.

„Умница, Нина. Историческое достижение для страны“.

„Это было чемпионское катание, даже споткнулась и упала по-чемпионски, заставив кучу эстонских и не только сердец замереть. Настоящий боец, с учетом ее травм и болезни. Удачи в будущем, пусть это не единично будет“.

„Нина Петрыкина тренирующаяся у Светланы Варнавской стала первой в истории Эстонии чемпионкой Европы по фигурному катанию.Вроде бы и новость обычная,но в ней прекрасно все“.

„Историческое первое золото Эстонии на ЧЕ по фигурке ! Поздравляю с этим успехом маленькую прибалтийскую страну!“.

Новость на портале RusDelfi о победе Нины Петрыкиной вызвала бурю откликов, в которых, помимо негативных, было много позитивных и теплых комментариев.

„Какая молодец, как уверенно каталась! Мои поздравления, сбылась мечта!“.

„Это победа Эстонии и победа для девочки она выложилась по полной и молодец".