01.02.2025, 23:31
Александр Селевко о неудачном выступлении на домашнем ЧЕ: „Мне нужно научиться переступать через себя“
ФОТО: | Delfi Meedia
Александр Селевко занял девятое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне, набрав 230.91 балла по итогам двух программ.
Александр Селевко первым из братьев, представляющих Эстонию, вышел на лёд, но не смог собраться: вместо заявленного четверного лутца исполнил лишь двойной, а затем упал с тройного акселя. За произвольную программу он получил 146.26 балла, а в общей сложности за две программы – 230.91 балла, что принесло ему итоговое девятое место на чемпионате Европы.
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