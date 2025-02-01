Александр Селевко о неудачном выступлении на домашнем ЧЕ: „Мне нужно научиться переступать через себя“

Александр Селевко первым из братьев, представляющих Эстонию, вышел на лёд, но не смог собраться: вместо заявленного четверного лутца исполнил лишь двойной, а затем упал с тройного акселя. За произвольную программу он получил 146.26 балла, а в общей сложности за две программы – 230.91 балла, что принесло ему итоговое девятое место на чемпионате Европы.

„Я слишком много думал о своем сегодняшнем выступлении – был большой перерыв, и я слишком долго размышлял о прокате. Немного перегорел. Мне кажется, нужно было с утра, после тренировки, отключиться от соревнований и переключиться на что-то другое. Возможно, сейчас для меня самое сложное – это бороться с собой“, – признался Александр Селевко после произвольной программы.